Junji Ito, el maestro del terror en el manga, el cine y la televisión

Una de las series de animación de más éxito del momento es Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro (Netflix), que adapta una selección de historias cortas de Junji Ito (1963), maestro del manga de terror japonés. Una más de las muchas adaptaciones de sus terroríficas historias al cine y la televisión. Por ejemplo, de su obra más conocida, Tomie (una niña inmortal que impulsa a sus admiradores a la locura), se han rodado 10 películas; y este 2023 también se estrenará otra adaptación de otro de sus mangas más populares: Uzumaki (sobre una ciudad ficticia plagada de estructuras espirales y una maldición que está relacionada con ellas).

Además, el Festival de Cómic de Angoulême, que es el más importante de Europa, se celebra este fin de semana (del 26 al 29 de enero), y le dedica la exposición Junji Ito, Dans l’antre du délire.

Desde hace más de 30 años, Junji Ito es el autor de cómic que más escalofríos nos ha provocado, que más nos ha hecho mirar por encima del hombro y que más ha excitado nuestra imaginación. Todo eso gracias a sus mangas poblados de monstruos muy humanos, dimensiones desconocidas y todo tipo de deformaciones de la carne y el espíritu. Por eso queremos recomendaros esos mangas, que están publicados en España por ecc ediciones.

Y es que de su mente han surgido algunas de las historias más terroríficas de los últimos años: Gyo, Hellstar Remima (ganadora del premio Eisner) Black Paradox (nominada al Eisner), Uzumaki, Tomie, o sus Historias cortas. Su obra también ha sido galardonada con la selección oficial del Festival de Angoulême.

Lo curioso es que Junji Ito era un protésico dental hasta que, en 1987, se presentó a un concurso de manga (con Tomie) y, aunque no ganó, consiguió una mención honorífica. Entonces decidió dejarlo todo para dedicarse a su verdadera pasión: dibujar pesadillas”. Y, desde entonces, no ha dejado de fascinarnos con sus escalofriantes historias de terror.

"Me gustaría introducirme en el cuerpo de otras personas"

En el Cómic Barcelona de 2016 tuvimos la enorme fortuna de poder entrevistarlo. Y queremos recuperar algunos interesantes fragmentos de aquella entrevista.

Por ejemplo, uno de los temas recurrentes de sus cómics es la suplantación física y mental, algo que, nos confesaba, le viene de los traumas juveniles: “Cuando era un chaval y en clase veías que alguien era más guapo o más listo que tú siempre pensaba: “me gustaría introducirme en su cuerpo a ver qué se siente o ser cómo él”. De ahí me viene la inspiración, en ese sentido, de sentir envidia de alguien”.

Ilustración de Junji Ito

Como comentábamos, en el cine de terror, la música y los sonidos son fundamentales para crear el ambiente y los sustos. Por eso le preguntamos a Junji de qué elementos dispone un dibujante de manga para darnos miedo: “Es verdad que el cine es importante, la música y el sonido –asegura-, pero el manga no es mudo, puedes poner onomatopeyas y líneas para intentar transmitir esas mismas sensaciones, aunque no de la misma forma, por supuesto. Y aunque no haya sonido, sí contribuyen a crear esa atmósfera de terror”.

“Dibujar mangas es mucho más fácil que hacer una película –nos confesaba Junji Ito-. Para un film se necesita un buen director, grandes actores, efectos especiales atractivos… Cuando algún director elige mi obra para hacer una película, yo siempre le estoy muy agradecido, aunque finalmente, los resultados no sean todo lo buenos que podrían ser. Pero comprendo que hacer una película es muy difícil y yo siempre agradezco mucho que elijan mis mangas para adaptarlos”.

Viñeta de 'Tomie'

En su terrorífico universo destacan los personajes femeninos, ya sea como personajes oscuros (como Tomie) o como víctimas del mal: “Últimamente en Japón las noticias están llenas de sucesos muy crueles protagonizados por jóvenes –nos comentaba en 2016-. Por otro lado, gran parte de mi público son mujeres jóvenes. Y, desgraciadamente, tengo que reconocer que también me inspiro en esos sucesos reales que acontecen en Japón y que demuestran que, muchas veces, la realidad supera a la ficción”.

En cuanto a sus influencias, Junji Ito nos destacaba a maestros del manga japonés como Kazuo Umezu, Hideshi Hino o Shinichi Koga. Y añadía que una de las particularidades de su estilo es la de "herir y maltratar, la carne del ser humano”. Y es que en su obra también hay mucho de la deformación de la carne de David Cronenberg, del suspense de Edgar Allan Poe o del Horror Cósmico de H. P. Lovecraft. Sin olvidar la rica tradición japonesa de yokais (monstruos y fantasmas japoneses). Aunque sus mangas casi siempre están ambientados en nuestra realidad actual, porque también es un maestro del terror cotidiano (lo que hace a esas historias aún más terroríficas).