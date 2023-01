Creu Roja reparteix flassades i menjar calent a persones sense sostre durant l'alerta per fred

Aquests dies de fred intens, s'activa el protocol d'emergència. La Unitat Mòbil d'Emergència Social de la Creu Roja, atén una trentena de persones sense sostre cada nit a Palma, d'unes 500, xifren, que viuen al carrer. Els ofereixen un lloc als albergs que aquests dies han habilitat places extres.



"Ara mateix estem activats per onada de fred, a causa de les baixes temperatures i l'objectiu és arribar al màxim possible de persones i cobrir les demandes de les persones sense llar", assegura Hugo Cózar, treballador social d'UMES Creu Roja Balears.



N'hi ha que són reticents a anar-hi i s'estimen més seguir al carrer. Un d'ells és en Vílktor, moldau que fa tretze anys que és a Mallorca. "Molt bo el cafè calent, agresc molt aquesta ajuda", ens explica.



Als usuaris habituals, amb addiccions, malalties mentals o les dues coses, ara s'hi ha sumat un perfil nou que de cada vegada es troba més la gent de la Creu Roja. Treballadors amb ingressos però no els suficients per accedir a un habitatge.



"Ara ens trobam més gent amb ingressos, que cobra al voltant de 1.000 euros i et diu que és incapaç de trobar un habitatge assequible. És gent més normalitzada que ve de tenir una feina, un allotjament, que tenen ingressos... però es queden exclosos del mercat immobiliari", afirma Cózar.



La Cara B de la realitat econòmica que es fa més visible quan ve el fred.