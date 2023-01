La Virgen de Chamorro, una de las tallas más antiguas de Galicia, va a ser restaurada otra vez. La cara de la original era del siglo XII, pero tras varias restauraciones su aspecto se ha visto visiblemente modificado. Ahora asociaciones de defensa del patrimonio temen que se convierta, dicen, en un nuevo Ecce Homo de Borja.

Una imagen que no ha tenido mucha ventura en los últimos años, en 2022 ya sufrió el robo de sus joyas de oro valoradas en unos tres mil euros. Cadenas, broches, pendientes y anillos, entre los objetos que robaron. Eran objetos donados a lo largo de los años por varios devotos de la Virgen.

Ahora va a volver a ser restaurada y varias asociaciones en defensa del patrimonio gallego temen que la restauración se pueda llevar a cabo sin la supervisión de Patrimonio. No quieren que su Virgen pueda terminar como un Ecce Homo .

Sin embargo, poco queda de la original del siglo XII, su aspecto ha cambiado considerablemente . La Asociación para la Defensa del Patrimonio Gallego asegura que esas restauraciones no se llevaron a cabo de la manera adecuada y que por eso la imagen ha cambiado a peor.

Pelo sintético, rostro color plata y una corona que no lucía el original

"Ahora está peor que nunca, da miedo verla"

Carlos Fernández, presidente de la Asociación para la Defensa de Patrimonio Cultural Gallego, considera que actualmente es cuando tiene peor aspecto: "Es una Virgen muy venerada de Ferrol. Ya ha sufrido varias restauraciones, pero ahora está peor que nunca, da miedo verla. Esperemos que le quiten todo lo que le sobra", asegura en 'La Hora de la 1'.

Denuncian que la persona que va a restaurar la talla es escultor y no restaurador. Aunque la talla es privada, el plan de restauración tendría que ser enviado a Patrimonio de la Xunta y según esta asociación eso no ha ocurrido: "Cuando nos enteramos de que iba a ser restaurada por un escultor nos llevamos las manos a la cabeza. Un escultor esculpe, no restaura", explica Fernández.

Poco queda de la imagen románica que fue un día: "Esperemos que esté recubierta y que al ir sacando capas quede el original. Un restaurador profesional es quien se tiene que encargar de ella. Tiene el pleo de plástico y elementos barrocos que le sobran", concluye.