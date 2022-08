En el sector de la restauración no siempre se llega a alcanzar el objetivo esperado. Aun así, algunos trabajos debido a sus defectos han conseguido un reconocimiento por parte de la sociedad. Es el caso del famoso Ecce Homo de Borja, situado en el santuario de Misericordia de Borja, en Zaragoza, que cumple 10 años desde su restauración.

La pintura mural apareció en medios de comunicación de todo el mundo, se convirtió en el disfraz más buscado e inundó las redes sociales de parodias, y ahora el pueblo recibe miles de turistas.

Lo que en su principio fue considerado como una restauración fallida se fue transformando en un fenómeno social que ha llegado a ganarse la fama internacional. A día de hoy su autora Cecilia Giménez, pintora aficionada, todavía trata de entender el alcance de su error.

"No sé lo que ha podido ser, pero que ha sido mundialmente conocido, eso sí", indica Giménez en una entrevista del Telediario de TVE.

Con sus pinceles provocó una auténtica revolución, Giménez solía restaurar pequeñas pinturas del Santuario de la Misericordia de Borja, donde se encontraba la obra de Elías García, un Ecce Homo muy deteriorado por la humedad. "Lo veía sin cara y todo estropeado, pensaba cómo pueden tener esto así, y dije, voy a hacer uno", comenta.

El error convertido en una visita obligada para el turismo

Alrededor de 300.000 turistas han visitado el santuario, al que para acceder y poder ver la pintura hay que pagar una entrada de tres euros. De este fallo artístico han sabido sacar provecho, ya que cada año recaudan 45.000 euros.

"El beneficio de esa entrada se dirige íntegramente para financiar los dos puestos de trabajo de las dos guías que tenemos en la iglesia", explica a TVE Eduardo Arilla, alcalde de Borja.

No obstante, para la autora no ha sido fácil superar haber "estropeado" la pintura mural, pero con el tiempo se ha sentido orgullosa. "Me quedo con la alegría de haber sido querida", afirma. A sus 91 años, Cecilia Giménez todavía recibe cartas de seguidores interesados por esta pintura mural que sigue dando la vuelta al mundo.