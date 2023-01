La rotación del núcleo interno terrestre se ha desacelerado* recientemente, según un análisis comparado temporal de ondas sísmicas, que sugiere una variación multidecadal para este fenómeno.

Es la conclusión de un nuevo estudio publicado en Nature Geoscience por Yi Yang y Xiaodong Song, del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín.

“Many scientists think that the inner core spins faster than the rest of the planet — but sometime in the past decade, according to a study, it apparently stopped doing so. https://t.co/8Lx6LVvSMa“