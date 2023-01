La rotación del núcleo interno terrestre se ha detenido recientemente según un análisis comparado temporal de ondas sísmicas, que sugiere una variación multidecadal para este fenómeno.

Es la conclusión de un nuevo estudio publicado en Nature Geoscience por Yi Yang y Xiaodong Song, del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín.

