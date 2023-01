Llegar al campamento de Dajla lleva unas dos horas y media de viaje en todoterreno desde el aeropuerto de Tinduf, a 1.800 kilómetros al sureste de Argel. Es el más alejado de todos los asentamientos saharauis en el desierto de Argelia. Un equipo de TVE viaja por una carretera recién asfaltada, una interminable línea negra con pocas curvas en mitad de la nada, un lugar al que los locales llaman hamada, que nos traducen como "el desierto dentro del desierto".

En los 180 kilómetros de viaje por tierra hay controles militares cada cierto tiempo. Soldados jovencísimos detienen nuestro convoy o lo ralentizan antes de dejarnos continuar. Los vemos perderse en el retrovisor, a la espera de la siguiente señal de vida en el trayecto. A cuentagotas, cada muchos kilómetros, vemos algunos puntos negros en mitad del paisaje. Son los pocos nómadas que se mueven por estas arenas.

Finalmente, en una llanura batida por el viento, aparece el campamento de Dajla.

Un nuevo congreso en el exilio

Hace 50 años aquí no había más que piedras. Ahora, entre pequeñas dunas, proliferan casas de adobe, bloques de cemento y tejados de chapa metálica. Eran hogares provisionales cuando llegaron los refugiados, que hoy llevan décadas instalados en un lugar al que también ha llegado el tendido eléctrico.

Campamento de refugiados de Dajla, Argelia. ALBERTO FREILE

Este es el escenario que ha escogido el Frente Polisario para hacer su XVI Congreso, con el lema de 'intensificar la lucha armada' contra Marruecos tras el fin del alto el fuego hace algo más de dos años.

Una casa de hormigón en un amplio recinto rodeado de pick-up con soldados es la sede del cónclave. Dentro, más de 2.000 personas llevan casi una semana debatiendo sobre el pasado reciente y el futuro del Frente Polisario. Mientras deciden sobre la reelección de Brahim Gali como secretario general del movimiento, hablamos con un grupo de veteranos de la guerra contra Marruecos entre 1975 y 1991.

En el centro de la imagen, Brahim Gali, que será reelegido líder del movimiento independentista saharaui. ALBERTO FREILE

Mohamed tiene 67 años. Habla español con fluidez. Compañero de armas de Gali tras la Marcha Verde marroquí sobre el Sáhara Occidental, cuenta que en aquella guerra no tenían ninguna formación militar. "Queríamos la victoria, aunque fuera con piedras", reconoce. Más de 30 años después, ha vuelto al frente. "Ahora es una guerra tecnológica".

Explica que Marruecos dispone de drones de fabricación israelí a lo largo del kilométrico muro que construyó para contener los ataques del Frente Polisario en el siglo pasado. "Hoy es una guerra electrónica", afirma. "Hay satélites, muchas cosas que no se empleaban entonces". En árabe, su compañero Mahmud cuenta que se saben en inferioridad técnica. "Otra vez", dice. Pero no les importa. "No tenemos prisa, no nos vamos a cansar de combatir en muchos, muchos años". Otro veterano, Dialab, asegura que perdió a muchos camaradas antes del alto el fuego y que ahora, tras la reanudación de los combates han muerto más amigos suyos. Pero él, en la edad a la que la gente se jubila en Europa, volverá al frente.