Médicos, enfermeras y sindicatos han denunciado que las urgencias hospitalarias están al borde del "colapso" en varios puntos del país ante el repunte de las infecciones respiratorias tras las fiestas navideñas. Preocupa especialmente el "desbordamiento" en el Hospital Universitario de Toledo, el de San Sebastián de los Reyes y La Paz (Madrid) y otros hospitales de Castilla y León, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha atribuido la saturación a la "situación postpandemia" y ha llamado a las comunidades autónomas al "diálogo" para poner solución a las huelgas convocadas y las que se podrían convocar.

Pascual Piñera, urgenciólogo y vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) define la situación actual como “bastante compleja” y “tensionada” debido a la “sobrecarga de pacientes”. En una entrevista en el Canal 24H, ha explicado que la “flexibilidad” que ofrecen las urgencias a los pacientes frente a los horarios y disponibilidad de la atención primaria, sumado al repunte de enfermedades respiratorias tras las fiestas, suponen “una tormenta perfecta para una situación de colapso” no solo en las urgencias, sino en “todo el sistema de salud”.

Los sanitarios del hospital convocaron una huelga en octubre que concluyó el 10 de noviembre con un acuerdo con la Consejería de Sanidad. Pero Escobar denuncia no se han cumplido los compromisos de ésta ya que se han hecho "menos contratos" de los que se necesitan. "Estamos haciendo guardias cuatro o cinco adjuntos, cuando deberíamos ser ocho. Tenemos pocos residentes y casi no podemos supervisarles y no damos abasto", denuncia.

En el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes denuncian que la situación es "insostenible" y barajan convocar la huelga ante el "colapso". María Jesús Escobar, adjunta de Urgencias de este hospital, explica a TVE que en los últimos días han tenido que situar a pacientes "graves" y "mayores" en sillones porque no había camas suficientes . El pasado martes llegaron a tener 79 pacientes en urgencias en un solo día "para cinco médicos" , 46 de ellos pendientes de ingreso. " No tenemos camas, algunos han estado esperando tres días o lo que haga falta sin subir a planta", expone.

Denuncian la "falta de previsión" y de sanitarios

La situación también es "extrema" en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT), que se encuentra "desbordado" este miércoles según CSIF con 63 pacientes a la espera de ingreso, con entre 24 y 72 horas esperando una cama de hospitalización. De hecho, es la segunda jornada consecutiva con un elevado pico de incidencia tras alcanzar el martes los 75 pacientes aguardando un ingreso hospitalario. Como consecuencia, denuncian que no hay espacios disponibles para atender todos los casos. “¿Dónde vamos a atender a los pacientes que lleguen en las próximas horas?”, se pregunta el delegado de CSIF Sanidad Toledo y médico de Urgencias del HUT, Miguel Ángel González Canomanuel, que denuncia una "total y absoluta falta de previsión y también de organización".

La situación según el CSIF también es grave en Castilla y León, que "continúa la saturación de Urgencias, agravada por el incremento de población en los municipios por el periodo navideño"; Aragón con "colapso en el Miguel Servet y Royo Villanova"; Cataluña donde destaca la situación del Hospital de Bellvitge o la Comunidad Valenciana donde resalta el Hopital de Alzira.

Fuentes sanitarias a Efe apuntan también a que las urgencias de los hospitales cartageneros Santa Lucía y Virgen del Rosell registraron la semana pasada una demanda excepcional con 2.860 pacientes por virus respiratorios y 507 ingresos consecuencia del frío, los cambios de temperatura y la circulación viral, con pico este lunes de 503 enfermos, 106 de los cuales necesitaron ingreso. Según fuentes sanitarias, un número importante de ingresos se debe a descompensaciones de personas mayores y enfermos crónicos, así como a infecciones respiratorias y, en menor medida, casos de covid, con 32 ingresos. Pese a ello, se está manteniendo toda la actividad quirúrgica mañana y tarde y de pruebas diagnósticas.

Piñera cree que todo está agravado por la “evidente falta de personal médico y de enfermería” y porque no ha habido una planificación correcta “desde hace años”: “Esto no es del mes pasado, viene de largo”. En este sentido, ha explicado que “un tercio de los médicos se jubilará en los próximos diez años” y no hay “suficientes plazas MIR” para dar relevo a todos. Y aunque subraya que los pacientes no tienen “la culpa” de la saturación de los hospitales, les ha pedido “sentido común” para no acudir con afecciones leves que pueden tratarse en casa.

CSIF también acusa a las administraciones sanitarias y al Ministerio de Sanidad y baraja convocar huelga cuando descienda la curva de las infecciones. Mientras tanto, se dirigen al Defensor del Pueblo para que interpele al Ministerio de Sanidad, ya que la situación de las urgencias "está generalizada en prácticamente todas las comunidades autónomas".