Cuando Himmler estuvo en EspaÃ±a y se encontrÃ³ con... Â¿las hermanas Gilda y los hermanos Marx?

Todos sabemos que el 23 de octubre de 1940 Franco se reunió con Hitler en Hendaya en un encuentro crucial para la historia de España y Europa. Lo que no es tan conocido es que, ese mismo día, el jefe de las SS alemanas, el terrible Heinrich Himmler, visitaba España con una misión muy especial. Un hecho histórico que Alfonso López (Lleida, 1950), mezcla con el humor absurdo de Bruguera, los hermanos Marx, Woody Allen o los Monty Phyton, en un cóctel de intrigas y espionaje internacionales muy divertido, pero que también nos invita a la reflexión. Su título: Una tarde con Himmler (La Cúpula)

Alfonso nos comenta cómo nació este sorprendente cómic: "Habría que distinguir entre la idea primigenia y el desarrollo posterior del guion. En principio nace porque, con el tiempo, me dieron ganas de hacer otro homenaje a algunos otros personajes de la Bruguera clásica, especialmente la de finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, para mí sus años dorados. No sé, como si lo tuviera pendiente. Luego, estudiando la documentación de aquel momento histórico, es cuando decidí centrarme en la inmediata posguerra, en 1940".

Una obra con la que Alfonso regresa a ese escenario de la posguerra que tan bien retrató en Estraperlo y tranvía (2007) y El solar (2016) y en la que vuelve a homenajear a los grandes personajes de Bruguera: "Como intento explicar en la introducción del libro, ha resultado una trilogía, pero sin yo pretenderlo. Cuando publiqué Estraperlo y tranvía, en 2007, no creí que aquello tendría continuidad, pero al hacerlo se me abrió un reto que en esencia es: Respetando las características esenciales de algunos de aquellos personajes, ¿qué podía hacer con las posibilidades actuales, tanto las que hacen referencia a las puramente editoriales, es decir, mayor amplitud del espacio narrativo (jamás se había hecho una historia de la Familia Ulises más larga de dos páginas) como las referentes a la libertad de expresión actual?. Y claro, inevitablemente se amplía la capacidad de testimonio de su tiempo y enlazan con esto que se ha venido en llamar Memoria Histórica. Eso sí, a partir del humor. Esto es lo que las une".

Alfonso López asegura que su intención es "publicar pequeñas novelas históricas en clave de humor", y lo cierto es que logra mezclar realidad y parodia de una forma magistral. "La visita de Himmler es una de las excusas argumentales, pero no es la única -nos cuenta-. Su visita formaba parte de una estrategia político-militar que podía haber terminado con la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial al lado de las potencias del Eje. No fue así, pero faltó poco, de ahí su importancia".

Los hermanos Marx conocen a las hermanas Gilda

Preguntamos a Alfonso por qué le han marcado tanto los personajes de Bruguera. "A Bruguera le debo mucho, especialmente en sus años dorados, antes de que la codicia llevara a la editorial a la decadencia. Todos o al menos muchos, le debemos que en sus inicios reflejara las taras de una sociedad que otros medios rehuían..."

Pero... ¿Qué cree que pensaría Vázquez de su versión de las Hermanas Gilda? "No me parece correcto opinar sobre lo que pensaría tal o cual autor que no puede defenderse. Es una práctica especulativa que no me ha gustado nunca y porque todos tenemos derecho a tener una opinión y luego a cambiarla. Por cierto, no son técnicamente las Hermanas Gilda, son las Hermanas Haywort, que las recuerden, ya es otra cosa..."

En el cómic, esas hermanas Haywort y los hermanos Marx forman un grupo realmente hilarante. "Respecto a si el humor de Bruguera y el de los Marx tenían algo en común, debo afirmar que en algunos autores sí, especialmente convendría repasar las primeras historietas de Carpanta y los hermanos Zipi y Zape, para ver el lenguaje ingeniosamente absurdo que utiliza Escobar. Una maravilla".