El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha ordenado un alto el fuego de la guerra de 36 horas a partir del mediodía de este viernes a lo largo de toda la línea del frente en Ucrania, ha informado el Kremlin. Según la nota de la Presidencia rusa, la decisión del jefe del Estado es en repuesta al llamamiento del patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, Kiril, de establecer una tregua de Navidad, que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero.

"Partiendo del hecho de que un gran número de ciudadanos que profesan la ortodoxia viven en las zonas de hostilidades, pedimos a la parte ucraniana que declare un alto el fuego y les permita asistir a los servicios religiosos en Nochebuena, así como el día de Navidad", ha indicado Putin.

Es la primera vez que el presidente ruso dispone un alto el fuego en todos los frentes desde que lanzó el 24 de febrero pasado su campaña militar en Ucrania con el objetivo de "desnazificar y desmilitarizar" el vecino país. En marzo, hizo un alto el fuego temporal en Mariúpol para abrir un corredor humanitario que permitiese la evacuación de civiles de la ciudad

La idea del alto el fuego ha sido tildado de "elemento propagandístico", además de una "trampa cínica", por parte del asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, en su perfil de la red social Twitter: "La Iglesia Ortodoxa de Rusia no es una autoridad para la ortodoxia global y actúa solo como 'propagandista de guerra'".

Poco después de conocerse la decisión, Podoliak ha escrito que "Ucrania no ataca territorio extranjero y no mata civiles", sino que solo "destruye miembros del ejército de ocupación en su territorio". Tras esto, ha instado a Rusia a abandonar los territorios ocupados. "Solo entonces será una "tregua temporal". Guárdate la hipocresía para ti", ha zanjado.

