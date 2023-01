Que Melchor, Gaspar y Baltasar recorran las cabalgatas a lomos de dromedarios -o incluso de elefantes- no es extraño en muchos pueblos y ciudades españolas. Pero estos Reyes podrían ser los últimos en los que esto ocurra. La ley de bienestar animal que el Gobierno tiene previsto aprobar en los próximos meses prohibirá el uso de estos animales cuando se mantengan "de forma antinatural conforme a las características propias de su especie" o cuando estén inmovilizados durante largos periodos de tiempo.

El movimiento animalista lleva años alzando la voz contra el uso de especies que no están acostumbradas a este tipo de ambientes masivos y ruidosos. "El bienestar de los animales consiste en que no haya fuertes sensaciones negativas para ellos, y aquí existe dolor, miedo, angustia, ansiedad, frustración y estrés no adaptativo, que altera el normal funcionamiento de su organismo", señala a RTVE.es José Enrique Zaldívar, veterinario clínico y presidente de la Asociación Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA).

La polémica ganó fuerza especialmente a partir de 2019, cuando el uso de renos en la cabalgata de Ourense provocó una oleada de críticas y una recogida de firmas para prohibirlo por parte de la asociación animalista Libera! Los animales llevaban el trineo de Papá Noel atados con cuerdas y con disfraces navideños, mientras los asistentes los tocaban y les lanzaban confeti, denunciaban desde esta organización.

En la ciudad gallega han seguido apostando por el uso de animales en los últimos años, ya que cuentan con los certificados de bienestar animal, según el Ayuntamiento. Su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, defendió en la última cabalgata haber recurrido a dromedarios. Los niños, al ver que Melchor, Gaspar y Baltasar venían a lomos de estos animales, "decían que a Ourense habían llegado los Reyes de verdad", aseguró. Los renos siguen presentes en otras ciudades como Oviedo o Torrelavega, Cantabria, donde esta Navidad este animal de la tundra ha vuelto a llevar a Santa Claus entre críticas y denuncias de animalistas.

Renos en la cabalgata de Oviedo de 2021 EFE/Paco Paredes

Elefantes en Medina del Campo y cabalgatas sin animales en Valencia y Vigo La entrada de sus Majestades de Oriente encima de dromedarios se repite también en otras localidades, como en Pamplona o en Alcoi, Alicante. Allí, donde se celebra la cabalgata más antigua de España, la ONG animalista Fundación Franz Weber ha reunido más de 70.000 firmas a través de Change.org para impedir que ocurra este año. Los animales del desierto no son los únicos que desfilan por las calles españolas. Aunque han perdido popularidad en los últimos años, los elefantes han sido habituales en muchas cabalgatas, a pesar de incidentes como el ocurrido en Medina del Campo. En 2020, un elefante de la cabalgata de esta localidad vallisoletana tiró al suelo al alcalde y a varios niños al girarse hacia el público. En Palencia o Almería también recurren a ocas amaestradas o a cabras disfrazadas, mientras que en otras ciudades se usan ovejas, alpacas y llamas y otros animales. Por el lado contrario, cada vez son más los ayuntamientos que prohíben el uso de estos animales en cabalgatas. Lo han hecho ya en Valencia, Valladolid, A Coruña, Vigo o Zamora, según AVATMA. En Madrid, se desterraron los dromedarios en la etapa de la alcaldesa Manuela Carmena -así como las ocas-, aunque con el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, han vuelto a usarse. Cabalgata de Reyes 2023: horarios y recorridos en Madrid, Barcelona, Sevilla y más ciudades LUCÍA MONTILLA

Los propietarios de los dromedarios se defienden: "No tienen estrés" El partido animalista PACMA recuerda que hay alternativas al uso de animales, como la tracción a motor. "Los niños se lo pasan estupendamente y no estamos haciendo pasar a animales por situaciones que les puedan resultar muy desagradables", asegura Yolanda Morales, portavoz de la formación. Desde la empresa EVECAN, proveedora de dromedarios y renos en muchas cabalgatas, defienden que todos sus animales cumplen con los certificados de bienestar animal. Antes del inicio de cada evento, un veterinario constata el buen estado de salud y que está preparado para interactuar con los asistentes, explica Rubén Matanza, fundador de esta compañía cántabra. "Los dromedarios que nosotros tenemos en absoluto tienen estrés. Un animal que está estresado entre gente está nervioso, da vueltas, no se muestra confiado y sobre todo, no rumia. Sin embargo, los dromedarios que acuden a las cabalgatas están tranquilos e incluso tienen activada la rumia", reivindica, al tiempo que tacha de "extremistas" a los partidarios de vetar el uso de animales en estos pasacalles. Hay pocos estudios sobre cómo impactan estas situaciones a camellos y dromedarios. Por ello, el presidente de AVATMA pide a sus propietarios que permitan que un etólogo -el equivalente a un psicólogo para los animales- realice análisis antes y después de las cabalgatas para comprobar si les ha afectado el estrés. "La contestación" por parte de estos propietarios "siempre ha sido silencio administrativo", denuncia. Morales señala que, si bien es cierto que hay pocos estudios sobre los camélidos, sí hay muchos sobre caballos, ampliamente utilizados en las cabalgatas. Y en su caso se ha demostrado que "lo pasan mal cuando hay mucha gente, ruido, música, fuegos artificiales… Es un cóctel que no les resulta agradable", apunta. En la cabalgata del año pasado en Tres Cantos (Madrid), el ruido de los petardos asustó a un caballo, que se desbocó, aunque sin provocar daños, mientras que en la de Valls (Tarrafona), un equino murió a causa de un paro cardiaco. Por ello, PACMA reclama que tampoco se lleven estos animales a las celebraciones de Reyes. "Pedimos simplemente que se siga haciendo el mismo espectáculo, pero que no se utilicen animales", resume la portavoz.