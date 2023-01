Como ha explicado Shah, el objetivo de su equipo fue extraer células cancerosas para "reutilizarlas" y transformarlas en "asesinas" contra el cáncer. Una tarea que han realizado gracias a la ingeniería genética.

Es un enfoque novedoso, pues, aunque las vacunas anticancerígenas ocupan un papel importante en la investigación de muchos laboratorios, habitualmente se tienden a utilizar células tumorales inactivadas, mientras que los científicos de Harvard han empleado vivas. Para ello han hecho uso de la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas9.

“Our new study on repurposed cancer cells as killer vaccines. Congratulations to Kok Siong Chen and our ⁦@StemCells4GBM⁩ team. https://t.co/WQtdXc23uK“