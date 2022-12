La primera alerta fue de un particular

A las 21:19 horas del sábado, un particular alertó de que la barrera de protección de la carretera nacional 541 estaba destrozada por completo.

Según explicó, se asomó al puente y no vio nada, pero sostenía la existencia de un accidente hacía poco tiempo, por lo que animaba a continuar la búsqueda.

Instantes después, el 112 recibió nuevas llamadas sobre el siniestro, la siguiente desde el interior del autobús y con datos clave para encontrarlo.

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, ha calificado el accidente de autobús como "la desgracia más grande" que podía sufrir su municipio, según ha expresado a los medios en el propio punto.

“Seguindo con moita atención as informacións que nos chegan do tráxico accidente en Cerdedo-Cotobade.



Quero enviar as miñas condolencias aos familiares das persoas falecidas e o meu ánimo ás familias dos desaparecidos.



Grazas ao equipo de rescate polo difícil traballo“