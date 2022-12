Noé, hondureño de 24 años, no midió bien los riesgos del viaje clandestino hacia Estados Unidos. Pensaba que lo peor que le podría pasar era que le agarrara "la migra" y le deportaran. Nunca pasó por su cabeza la posibilidad de dejarse una pierna en el intento cuando a mediados de mayo salió de su país, decidido a dar una mejor vida a sus tres hijos: "Para que no sufran lo que yo he sufrido".

Tampoco entraba en sus planes subirse a 'La Bestia', como se conoce a los trenes de mercancías que atraviesan México de norte a sur por varias rutas. Entró desde Guatemala por la zona selvática de Tenosique, donde se juntó con otros migrantes que pensaban viajar de polizones en el tren. "Uno viene arriesgando la vida y dije: ni modo, hay que subirnos a 'La Bestia'".

Los migrantes viajan en el techo del tren, sobre la carga o en los huecos entre vagones. La rama de un árbol, un túnel, un paso en falso o quedarse dormido pueden ser fatales. La mayoría de accidentes también suceden al subirse o bajarse del tren en movimiento.

Con el paso del tiempo han surgido además otros obstáculos. Los constantes retenes policiales y el control criminal de los trenes han hecho que ya no sea tan frecuente ver cientos de siluetas recortadas sobre las moles de acero.

Sólo los más desesperados se suben a lomos de 'La Bestia' y, entre ellos, cada vez hay más venezolanos, exhaustos y sin un peso después de un viaje por tierra a través de una docena de países. México aparece ante ellos como un gigante de dimensiones continentales, y el tren como la única opción viable para atravesarlo. De Tapachula, en el sur, a Tijuana, en el norte, hay 4.000 kilómetros. Es la ruta más larga. La más corta no baja de 1.500 km.

01.29 min Heridos por "La Bestia", el tren que traslada a miles de migrantes desde México hasta EE.UU.

'La Bestia' indomable "Fue muy duro, pasé mucha hambre y sed", recuerda el hondureño de sus viajes en los ferrocarriles de carga, interrumpidos con frecuencia por los controles migratorios. "De repente, había un retén y nos teníamos que tirar del tren y correr a escondernos en la selva o atravesar pantanos", cuenta. Entre unas cosas y otras, llegó a coger el tren seis veces. En Veracruz, sufrió un primer percance. "Intenté agarrarla de frente y me hizo volar. Me pegué en la cabeza". Con la lección aprendida de que antes de subirse "hay que dejarla correr", que te pase por delante, creyó haber domado a 'La Bestia', pero no tardaría en descubrir que no era así. Llegando a Querétaro, en el centro del país, el tren aminoró la marcha. "Veníamos felices, alegres porque nos venían tirando comida, pero, de repente, bajé a las vías y me dispararon". Tres balazos que no le alcanzaron y dos tipos con machetes de los que logró escapar. Está convencido de que no era un asalto. Buscaban vengarse de alguien y le confundieron con él. Cuando por fin se creía a salvo, ya enganchado a la escalera del tren, se produjo el accidente. "Subí el pie derecho, pero el izquierdo me lo agarró, me lo arremachó. Y así fue como quedé", dice señalando su pierna, cercenada justo por debajo de la rodilla. Una venda cubre el muñón ya completamente cicatrizado. Con la pierna machacada, todavía logró volverse a subir al tren y avanzar 50 kilómetros hasta Celaya. "Yo traía toda la fuerza. Que yo voy para arriba, decía, pero ya venía botando mucha sangre.Y los compañeros, no, bájate aquí". En portada El paso de La Bestia Ver ahora