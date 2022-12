"Micromachismo", "monodosis", "dársena", "puntocom" o "videojugador" son algunas de las nuevas palabras que se han incorporado a la 23.6 versión digital del Diccionario de la Lengua Española (DLE), que se ha presentado este martes en la Real Academia Española y que ha actualizado 3152 términos entre novedades, enmiendas y modificaciones.

La presentación ha sido a cargo del director de la RAE y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado, y la directora de esta edición del DLE, la académica Paz Battaner. La especialista ha destacado que muchos de los términos proceden de la ciencia, la tecnología o el medioambiente. El diccionario recoge una media de "1.000 consultas al mes".

En el grupo científico se ha incorporado "nanociencia" aunque sí existía "nanométrica" y en medicina "monodosis" aplicado a los medicamentos o "músculo isquiotibial" porque "mucha gente ahora hace gimnasia", ha señalado Battaner.

"Materia oscura" es la aportación al campo de la Física y el adjetivo "puntocom" procedente del mundo de la empresa. El DLE tambien ha sumado "fitipatógenos" y tres acepciones de animales que no existían como "mantarraya", "dingo" y cerdo vietnamita".

Por iniciativa de Javier Marías, escritor y académico fallecido este año y cuya pérdida ha destacado de nuevo la RAE, se han incluido en el diccionario "sobrevenido" (impostado o artificial); "hagioscopio" (abertura pequeña hecha en la pared de una iglesia para ver el altar) o "traslaticio" (perteneciente o relativo a la traducción).

"Garciamarquiano" y "cortazariano"

Desde el ámbito del derecho y la economía ya constan en el diccionario "micromecenazgo" y "mecenas", en deportes "marcha nórdica" y "mediofondista".

En el caso de "portuñol", Battaner lo ha comparado con el término 'espanglish', mientras que "puntocom" o "videojugador" son el ejemplo de esas palabras nuevas tecnológicas.

También han incorporado "micromachismo" -como forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones de forma inconsciente habitualmente- en temas de género o una precisión en 'pichichi', aclarando que es el apodo del jugador del Athletic de Bilbao que marcó el primer gol en San Mamés.

Otra de las palabras incorporadas ha AGENCIAS

Hay, además, numerosos nuevos gentilicios como sursudanés, rabatí, emiratí y yemenita, este último ha cambiado. La literatura también se abre paso en el diccionario con "cortazariano" del escritor Julio Cortazar y "garciamarquiano" unido al realismo mágico y a las metáforas de Gabriel García Márquez.

Las acepciones morfológicas "conspiranoia" y "conspirativo", también han pasado todos los filtros, mientras que los coloquialismos españoles "gusa" como hambre, "copiota", "cuarentañero","rular" ya se pueden consultar online. En español de América se han admitido "ma" para mujer y "pa" para hombre, además de "forro" cuyo significado es una persona muy atractiva.

En cuanto a las formas complejas, expresiones muy populares como "quiero y no puedo" o "salvar los muebles" tienen su hueco; las enmiendas sobre ganadería "sobre todo bovina" han subido "muchísimo" así contamos con "recental", "utrero" o cinquero".

El sustantivo "corte" adiciona cuatro acepciones, a las cuatro que ya tenía: "composiciones musicales que integran un disco o una grabación. Cantó el último corte de su primer disco"; "Interrupción en una emisión radiofónica o televisiva para la publicidad"; "En un concurso, una competición o un proceso de selección, nivel que se establece entre los clasificados y no clasificados para pasar a la fase siguiente. Varios aspirantes no superaron el corte".

Los cambios etimológicos nuevos los recoge "mamitis" como enfermedad y niño o niña muy "enmadrado". El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha aclarado algunas incorporaciones como la de "mamitis", asegurando a que no se debe a ninguna cuestión de género. "Hemos incorporado 'mamitis' y no 'papitis', pero no es que consideremos que una cosa existe y otra no: 'mamitis' está documentada y 'papitis' no", ha indicado.