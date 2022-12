El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha elogiado al Consejo Europeo por reconocer el "Holodomor" de Ucrania como genocidio. Ha dicho estar agradecido con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, eurodiputados y toda Europa unida "por esta importante y justa decisión".

“I commend the @Europarl_EN recognition of the Holodomor as genocide of the ¿¿ people. Grateful to the @EP_President, MEPs & all of united Europe for this important & fair decision. I hope for further recognition of the Holodomor as genocide by all civilized countries of the world“