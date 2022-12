La Cámara Baja de EE.UU. aprueba un referéndum para Puerto Rico sobre su futuro

La Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado este jueves un proyecto de ley sobre el estatus de Puerto Rico que autoriza la celebración en noviembre de 2023 de un referéndum vinculante en la isla para definir su futuro político.

“This morning I was proud to bring to the floor a bipartisan bill that will give the people of Puerto Rico the power to determine their own political future. ���� �������� ���� pic.twitter.com/7fcdL4n3Wj“