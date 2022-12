'Matar a la bestia', un thriller sobre un asesino en serie en Sevilla que se inspira en 'Tiburón'

Conocemos a José Antonio Pérez (Jape) por su exitoso canal de YouTube, 365BOCETOS, que tiene más de dos millones de seguidores y en donde nos enseña a dibujar todo tipo de personajes, animales y cosas con sus tutoriales de kawaii, un estilo de dibujo muy sencillo pero eficaz, que en Japón se usa para casi todo. Pero ahora, Jape da una sorprendente vuelta de tuerca a su temática y estilo con Matar a la bestia (Paninin), la historia de un asesino en serie en Sevilla y de los dos policías que lo persiguen.

"La idea de Matar a la bestia surgió en el año 2007 -nos comenta Jape-. Estaba cansado de mi trabajo como diseñador gráfico. Quería dedicarme al cine, escribir y dirigir. Así que me lance y escribí un guión de 120 páginas. Una vez terminado el guión, se quedó en un cajón hasta hace dos años".

"Me obsesioné con hacer una historia tipo Tiburón (Steven Spielberg, 1975) -añade el dibujante-. Pero en vez del mar quería que la bestia se ocultara entre los pastos que rodean Sevilla".

"Lo que más me interesaba de hacer este cómic, era contar una historia que sucediera en el entorno que me rodea -añade el dibujante-. Una historia que roza lo fantástico y que muchos dirían que no se la imaginarían en Sevilla".

Preguntamos a Jape cómo ha logrado combinar terror y suspense: "Para este cómic he trabajado con lo gráfico y con el guión a la vez. Porque creo que una buena imagen puede evocar ese momento de terror o de suspense; y para mi era muy importante para inspirarme a la hora de escribir. Pero también soy muy cuadriculado y he hecho muchos esquemas para que la lectura fluyera con la trama".

En cuanto al escenario elegido, los pastos que rodean Sevilla, el dibujante nos comenta: "Siempre he escuchado que uno tiene que escribir sobre lo que ha vivido. Yo incluyo también el lugar donde hemos vivido. Hace años que tengo como principio el mostrar mi tierra en mis historias. Lo hice hace años con mi serie de animación de la Niña Repelente y creo que lo seguiré haciendo en las próximas historias. Como siempre tengo esto presente, no puedo evitar imaginarme historias en los diferentes lugares que rodean mi ciudad".

En cuanto al psyco killer al que se enfrentan, Japoe nos da algunas pistas: "Este ser se mueve entre los pastos de Sevilla y deja a su paso unas manchas amarillas . Es bastante misterioso ya que al principio no sabes que quiere. Poco más puedo contar de él sin destripar un poco la historia. Solo diré que se me ocurrió el nombre antes que la apariencia. Pero el nombre nunca se menciona y creo que el lector lo podrá averiguar al final del cómic".

Un radical cambio de estilo

Los fans del kawaii se sorprenderán con este radical cambio de estilo. Jape nos comenta de donde surge: "Me crié dibujando con Dragon Ball, siempre me gustó dibujar manga, me gusta mucho la forma que tienen los japoneses de narrar. Por otro lado me ha dado muy fuerte por el cómic europeo, la línea clara me encanta, soy muy fan de Paco Roca. Y quería tener un estilo que también reivindicara algo de la época de bruguera, de ahí algunas narices más grandes de lo normal".

"Yo suelo dibujar así, pero me debo a mi público en Youtube y tengo que adaptarme al Kawaii" -añade-.

En el estilo Kawaii el color es fundamental y Jape nos comenta que también en este cómic: "Al haber trabajado en publicidad tengo muy claro la importancia del color. He intentado usarlo para poder narrar mejor la historia. Para mí es un buen recurso narrativo".

En cuanto a sus proyectos Jape nos avanza: "Estoy con otro libro para aprender a dibujar manga, que saldrá el próximo año. Estoy con mis canales en Youtube, que tienen mucho trabajo. También tengo 4 historias, parecidas a esta y que me gustaría hacer en próximos cómics. Por último, puede que mi serie Niña repelente tenga nuevos capítulos y quien sabe, a lo mejor su propio cómic".