DQómics, una nueva colección de tebeos y libros infantiles

La editorial DQ está especializada en libros deportivos, pero con la llegada del editor José Luis Córdoba (Exdirector de publicaciones de Panini Cómics), ha decidido lanzar esta nueva línea de cómics y libros infantiles que, además de este Kawaii, también incluye Super rayón, un trabajo inédito de Jan (Superlópez).

"Al enterarse de que me había jubilado, muchos autores me dijeron que les gustaría seguir editando conmigo -nos comenta Córdoba-. Hasta el momento nuestro pequeña editorial solo había publicado libros relacionados con el deporte y una novela que escribió Enrique Sánchez Abulí. Mi intención era seguir con esa línea, publicar una novela que he escrito yo y saldrá próximo mes de mayo y poca cosa más; pero poco a poco me he ido liando".

"DQómics, como sello donde saldrán los cómics y los libros infantiles, ha nacido para editar cosas que me gusten como editor, más allá de si serán rentables o no. La intención no es ganar dinero, sino la de divertirnos y perder lo menos posible. Ello implica que sacaremos uno o dos títulos al mes, no más. En cuanto a si subsanaremos alguna carencia, no lo creo. Sólo editaremos obras de autores españoles, no tendremos tienda online y creo que Súper Rayón y Aprende y dibuja con el Kawaii son dos ejemplos perfectos de la línea que queremos seguir".

Portada de 'Super Rayón', de Jan

"El libro de Jan llevaba inacabado cuarenta años y, si te digo la verdad, lo editamos de rebote -confiesa Córdoba-. Cuando empecé a negociar los derechos del libro, yo aún estaba en Panini. Una vez me jubilé me ofrecieron el libro nuevamente y les dije que la primera opción debía ser Panini, porque yo trabajaba allí cuando me comprometí a publicarlo; pero a Panini no le interesó y entonces cumplí con mi compromiso. Lo mismo ha pasado con el segundo volumen de la edición integral de Capablanca, de Joan Mundet, que la editorial anterior la ha rechazado porque no era rentable y nosotros la sacaremos a finales de abril".

"En el caso del libro sobre el kawaii, mi relación con Jape es extraordinaria y me interesa mucho trabajar en la educación de los niños -añade el editor-. Así, hablamos de crear una colección donde los niños aprendieran a dibujar y al mismo tiempo adquirieran conocimientos sobre aquello que están dibujando. Así nació el Dibuja y aprende con el kawaii, que creo es un grandísimo producto".

"No habrá una línea fija -continúa el editor- pero sí que intentaremos, como en el caso de Jan, sacar libros que quedaron olvidados en un cajón, o cómics que llevan tiempo agotados y deberían seguir vivos en las librerías. Sin renunciar a editar obras nuevas, aunque estas estarán marcadas por la calidad y, en muchos casos, por su vinculación con la literatura".

"En cuanto a las publicaciones infantiles, pretendemos que todas ellas tengan un valor añadido, tanto pedagógico como de valores sociales, para que los más peques aprendan a respetar la diversidad".

También recuperarán clásicos olvidados: "Sí, en mayo lanzaremos el primer volumen de las obras que hicieron Segura y Bernet, Kraken, y más adelante recuperaremos Caballo Loco, de Jan. Poco a poco iremos recuperando obras que creo son muy esperadas.

"Además -concluye José Luis Córdoba-, en la Editorial DQ, de narrativa, el mes de abril saldrá En mi barquito de cáscara de nuez, donde José Iriondo nos cuenta su viaje desde su Asturias natal a la meca del cine en Hollywood y narra la evolución desde el VHS hasta las plataformas digitales. En mayo saldrá mi primera novela, El viejo periodista, y en junio, casi con toda seguridad, una nueva obra de Hernán Migoya, que sorprenderá por la temática y la gran calidad de la narrativa de este grandísimo autor".