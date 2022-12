Guerra en Ucrania

La Unión Europea ha dado a conocer este miércoles la propuesta del noveno paquete de medidas restrictivas la guerra de Rusia en Ucrania, que incluye la intención de sancionar a cerca de 200 personas y entidades más, así como cortar el acceso de Moscú a los drones con los que ataca infraestructuras civiles ucranianas.

Más sanciones contra bancos rusos, controles a las exportaciones y medidas contra la "maquinaria de propaganda" del Kremlin figuran igualmente entre las propuestas, según ha informado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de su cuenta oficial en Twitter.

"Rusia sigue sembrando la muerte y la devastación en Ucrania. Está atacando deliberadamente a civiles e infraestructuras civiles, tratando de paralizar el país al comienzo del invierno", ha afirmado la política alemana en un vídeo compartido en esa red social.

