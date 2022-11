La Unión Europea (UE) colaborará con la Corte Penal Internacional (CPI) para establecer un tribunal especial para juzgar los supuestos crímenes de Rusia en Ucrania, según ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

"Rusia debe pagar por sus horribles crímenes", ha anunciado Von der Leyen en un mensaje en Twitter. "Trabajaremos con la CPI y ayudaremos a establecer un tribunal especializado para juzgar los crímenes de Rusia".

“Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9“