La camaleonica Vanesa Martín presenta 'Placeres y pecados': "Quiero evolucionar en las letras y en mi manera de cantar"

Vanesa Martín es una artista que comenzó escaladamente en el mundo de la música, por lo que le ha permitido tener unos cimientos estables y valorar mucho los pasos que ha dado en su carrera.

La compositora ha presentado en RTVE Andalucía ‘Placeres y pecados’. Define a su octavo disco de estudio como un disco cordillera por los altibajos que tiene en cuanto a ritmos y armonías.

“Quien quiera mi parte más íntima, más de misterio y más silenciosa, la encuentra y quien quiera mi parte más salvaje y de locura con la banda al completo, pues también”, cuenta la artista sobre el contraste de las canciones.

Desde el punto de vista de Vanesa Martín, tanto el pecado como los placeres van unidos. “De pequeños nos inculcan la culpa y creemos que, por vivir placeres inmensos, ya nos tenemos que sentir culpables”, nos cuenta la compositora. “Hace unos años, trabajé personalmente la culpa. Cuando no haces daño voluntario, no es necesario tener culpa”.

Además, nos explica que ‘Placeres y pecados’ le ha añadido valor como persona: “Al ser producido por diferentes personas, yo misma he tenido que ser camaleónica para tratar con todos ellos al mismo tiempo y, a la hora de cantar el disco he aprendido mucho de muchos registros muy diferentes ”.

Vanesa Martín reconoce no tener paciencia suficiente para estar con un productor nada más: “Le planteé a Warner Music Spain diferentes productores que a mí me gustaban, como como Tato Latorres, Víctor Martínez, el maestro Julio Reyes, los colombianos Mapache ”. Aunque la artista pensaba que su empresa iba a restringirle el número de productores a dos, se sorprendió: “Me dijeron ‘Vete, diviértete. Vete a Estados Unidos y haz lo que quieras. Tráenos un discazo’ y aquí está ‘Placeres y pecados’”.

El objetivo de cada canción

“Tenía muchas ganas de mostrar un trabajo tan diferente con un sonido tan actual, tan actualizado y lleno de vida”, cuenta Vanesa Martín. Para ella, es un disco que desborda de reflexión, de libertades y de descaro. Además, pone como eje vertebral la pasión. “Siempre he sido muy directa a la hora de escribir, pero ahora lo he multiplicado por dos”, afirma.

Como todas las letras son suyas, Vanesa reconoce que sus metas varían con cada una de ellas: “Hay canciones que se hacen como desahogo, como necesidad de recomponerte a ti misma o de complementarte, ya no a ti, sino a la gente”.

“¡Qué poder tiene la música!“

De hecho, la compositora valora cuando sus oyentes le comunican cuándo le han acompañado una canción suya. Jamás olvidará cuando le contaron hace años que una persona se despertó de un coma mientras escuchaba sus canciones. “Me emociona mucho”, admite. “El otro día me contó una chica con una enfermedad muy grave que llevaba dos meses en la cama. ‘Para que me firmes el disco, me he levantado’. Su sobrina, que venía a la firma, me decía: ‘No sabes cómo estaba mi tía’. ¡Qué poder tiene la música!”.

Vanesa Martín considera que acompañar y sanar a sus oyentes es lo que le da sentido a su profesión.