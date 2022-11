Existe un nuevo sol para proteger la identidad de las víctimas de ataques sexuales en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Porque ellas son agredidas doblemente: además de las lesiones físicas y psíquicas de una violación, muchas sufrirán el rechazo y la estigmatización en sus comunidades. Y algunas casadas, incluso serán abandonadas por sus maridos porque las consideran cómplices de sus verdugos.

“Entraron unos hombres armados cuando estaba en casa sola con los niños, mi marido había ido al campo a buscar agua. Eran muchos, uno me sujetó los brazos y las piernas, me taparon la boca, me ataron las manos”. Desde entonces a Jolie Lukwesa, de 35 años, le duele la vida, la espalda y las caderas de los golpes durante el forcejeo.

Una mujer con un bebé en Salamabila MSF/Carl Theunis

Es la segunda vez que acude al Hospital de Salamabila, después de la violación. En la primera visita, le dieron un kit con tres tipos de medicamentos: para evitar el VIH, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Hoy ha vuelto para recibir tratamiento psicológico.

“Cuando mi marido volvió a casa, le conté lo que me había ocurrido y me dijo que no podía vivir más conmigo y me abandonó. Tengo tres hijos y, desde hace tres semanas que pasó, tengo miedo de todo; de salir de casa, de ir a por agua o ir al campo a trabajar. Pero mis niños no tienen nada para comer, solo lo que nos dan los vecinos”, cuenta a Informe Semanal.

A Jolie y al resto de víctimas de agresión sexual que entrevistamos les cuesta recordar lo sucedido. Nunca pronuncian la palabra violación y prefieren eufemismos y retorcer el swajili para describir cómo un día el demonio las arrebató el sueño y la felicidad.

"Mi trabajo consiste en identificar las necesidades de las supervivientes de violencia sexual. Les proporcionamos atención inmediata y vemos qué tipo de ayuda necesita, porque además de violada ha sido despojada de todo. Muchas de ellas han sufrido el ataque en sus propias casas y ya no quieren volver. Otras conocen al agresor y temen que vuelva” explica Alice Echumbe, trabajadora social de Médicos Sin Fronteras.

“Pienso todo el tiempo en ahorcarme en un árbol, pero desde que recibo ayuda en este hospital me siento un poco mejor y ya he empezado a comer” relata Feza Mosonga a Informe Semanal. Ella es otra de los cientos de miles de víctimas que sufren en silencio. No lo denuncian y callan por vergüenza a ser señaladas.

MSF atiende unos 10.000 casos al año de violencia sexual en RDC MSF/Carl Theunis