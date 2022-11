Cara, con tan solo 8 años, lanzó un álbum con canciones en español y en el cine participó en el musical Sparkle, su primer gran título, a lo que siguió su participación en la serie Raíces. Las siguientes generaciones, en el año 1979.

Había debutado con sólo 5 años en un musical de Broadway, un comienzo que después reforzó con un papel secundario en una serie junto a Bill Cosby, Rita Moreno y Morgan Freeman.

Con Coco Fernández, como instructora de baile de un centro en una escuela de música en Fama, obtiene el papel clave de su vida en el que muestra unas indudables dotes para la interpretación, reconocida con Globo de Oro.

Cara se convierte en una revelación musical en esa película con la interpretación de las canciones 'Fame' y 'Out Here on My Own' gracias a dos nominaciones a los Grammy como Mejor Artista Revelación y Mejor Artista Femenina de Pop.

La película dio paso después a una serie de televisión que llevó también el nombre de Fama.

Éxito internacional con Flashdance

En el año 1983 interpreta la canción principal de la banda sonora de la película Flashdance, la cual tuvo un gran éxito internacional y fue nominada a cuatro Oscar, uno de los cuales fue a la artista latina, el correspondiente a la mejor canción original.

“This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. - JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh“