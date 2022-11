El Gobierno y la oposición de Venezuela han firmado en Ciudad de México este sábado el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano cuyo objetivo principal es la recuperación de recursos del Estado del país caribeño bloqueados en el sistema financiero internacional.

El acuerdo establece que ambos tendrán que cooperar en cuanto a gastos humanitarios, como el pago de proyectos de atención médica o la reparación de las redes eléctricas.

Segundo acuerdo parcial entre ambas partes

El representante mediador de Noruega, Dag Nylander, ha advertido a las partes contra la posiblidad de no respetar lo acordado, aunque podrán realizar acuerdos anexos siempre que se hayan debatido anteriormente. A la vez, el mediador ha recordado que, aunque la comunidad internacional apoye el proceso, los avances "dependerán de los venezolanos".



El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard -anfitrión del evento-, ha compartido que la firma de este segundo acuerdo es "una esperanza" para Latinoamérica y ha insistido en que reciben la reanudación del diálogo con los "brazos abiertos".

El jueves Ebrard ha dicho que el Gobierno mexicano "apoya", pero "no participa" en el diálogo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela. "Nosotros no participamos directamente en el diálogo, desde luego que apoyamos el diálogo, pero no vamos a estar durante las conversaciones", ha aclarado Ebrard en una conferencia tras la reunión de ministros de la Alianza del Pacífico.