Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Ucrania informa de nueve muertos en un bombardeo ruso en la región de Zaporiyia

El asesor presidencial ucraniano Mijailo Podoliak insiste en Twitter en que no es posible negociar con Rusia.

"Hay que darse cuenta: ningún "compromiso" territorial traerá la paz, sino que multiplicará las víctimas. Cualquier concesión a Rusia será una victoria para Putin, que legalizará el asesinato y convertirá la guerra en una herramienta de las relaciones internacionales. Sería el fin de la legalidad internacional. ¿Alguien de verdad quiere eso?".

“Just realize: any territorial "compromises" will not bring peace, but multiply victims. Any concessions to RF will be Putin’s victory, will legalize murder and make war a tool of international relations. This will be the end of international law. Does anyone really want that?“