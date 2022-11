El ministro de Finanzas y responsable de la Hacienda de Reino Unido, Jeremy Hunt, ha anunciado este jueves un aumento de impuestos y recortes de gastos para un país que ha afirmado que está en "recesión". El ministro ha asegurado que su plan fiscal tiene tres prioridades: "estabilidad, crecimiento y servicios públicos".

Hunt ha anunciado este jueves en una declaración ante la Cámara de los Comunes que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, según sus siglas inglés) estima que el país ha entrado en recesión y que la inflación de Reino Unido se situará este año en el 9,1%. Según ha señalado el ministro, la OBR prevé que la inflación se sitúe en el 7,4% en 2023. Además, el PIB del país crecerá en 2022 el 4,2%, caerá en 2023 un 1,4% y subirá en 2024 el 1,3%, el 2,6% en 2025 y el 2,7% en 2026.

Minutos antes, el Gobierno ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que el ministro ha señalado que "tenemos que tomar algunas decisiones difíciles para restaurar la estabilidad y reducir la inflación". El primer ministro, Rishi Sunak, también aparece en el vídeo y afirma que el plan fiscal anunciado este jueves "ayudará a brindar la estabilidad a largo plazo que este país necesita".

