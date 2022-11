Las emisiones globales de CO2 alcanzarán un nuevo récord en 2022, con 40.600 millones de toneladas, según el último informe de Global Carbon Project, presentado en el marco de la XXVII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP27) que se celebra en Sharm-El Sheik, Egipto.

El documento concluye que no hay síntomas de que se vaya a producir el necesario y urgente descenso para lograr limitar el calentamiento global en 1,5 grados centígrados a final de siglo.

Así, el nuevo informe proyecta que las emisiones de CO2 terminarán en 40.600 GtCO2 en 2022, un 1% más que en 2021, que terminó con 36.600 GtCO2. En concreto, las emisiones derivadas del uso de la tierra, como la deforestación llegarán a 3.900 GtCO2 en 2022 y las emisiones proyectadas procedentes del carbón y el petróleo están aún por encima de los niveles de 2021 mientras que el petróleo es el mayor contribuyente al incremento total de las emisiones.

Este incremento puede ser explicado por el retraso en el repunte de la aviación internacional después de las restricciones debidas a la pandemia de la COVID-19.

"Estamos en un punto de inflexión y ahora no debemos permitir que los eventos mundiales distraigan de la necesidad urgente y sostenida de recortar las emisiones y estabilizar el clima global para reducir los efectos en cascada", ha señalado, por su parte, Corinne Le Quére, docente en la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad de Anglia Oriental.

Las emisiones de carbono se mantienen al alza

El trabajo apunta que las proyecciones de concentraciones atmosféricas de CO2 alcanzarán en 2022 las 417,2 partes por millón, es decir un 50% más sobre los niveles preindustriales.

Vanesa Castán, catedrática de Urbanismo Climático en la Universidad de Sheffield y experta del IPCC, ha calificado de "desesperanzadores" los resultados del Global Carbon Budget. Así, ha destacado que el informe explica que las emisiones de carbono se mantienen al alza, y que, de seguir así, conducirán a un incremento en la temperatura media global hasta sobrepasar el límite de 1,5ªC en solo nueve años.

"Este límite es significativo porque indica que el cambio climático va a alcanzar, en una sola década, una etapa muy destructiva", ha avisado la investigadora.

No obstante, ha celebrado que el informe no demuestra una falta de acción "total" con respecto al cambio climático ya que, de hecho, hay un interés generalizado en responder al cambio climático y ha añadido que hay evidencia de la respuesta de sectores públicos y privados, y desde ONG, organizaciones comunitarias e individuos. Estos esfuerzos, sin embargo, no son suficientes. "En mi opinión, estos esfuerzos voluntarios deben ser acompañados de acuerdos que regulen el uso de combustibles fósiles, especialmente a nivel global".