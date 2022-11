Mensajes compartidos en redes y en portales de Internet aseguran que España es el país de Europa con mayor riesgo de mortalidad por calor extremo. Es cierto. Un informe publicado en la revista The Lancet sobre salud y cambio climático concluye que España registra el mayor incremento de Europa de muertes asociadas al calor en el período 2000 - 2020. Lo datos oficiales del Ministerio de Sanidad confirman un incremento de las cifras de mortalidad en relación con las altas temperaturas. Desde VerificaRTVE te explicamos con la ayuda de dos especialistas qué factores explican esta tendencia.

Incidencia en Europa de la mortalidad relacionada con el calor (incremento de muertes anuales por millón por década) para la población general (2000-20) // Fuente: The Lancet VerificaRTVE

La revista médica británica publicó un informe en octubre donde se expone que “ las muertes relacionadas con el calor aumentaron en prácticamente todas las regiones europeas estudiadas (931) entre 2000 y 2020” (pág. 4). Se trata del primer informe de The Lancet Countdown Europe donde se rastrean las conexiones entre la salud pública y el cambio climático en Europa . El estudio indica que se ha producido “ un aumento medio general de 15,1 muertes anuales por millón de habitantes y por década ” para la población general. Para los mayores de 65 años o más, más vulnerables a los efectos del calor, esta cifra asciende a “60,4 muertes adicionales” por millón de habitantes por década. Por países, los autores explican que España es la región de Europa que registra el mayor incremento de mortalidad por calor extremo con “30,6 muertes anuales más por millón de habitantes por década” (la mayor parte de este incremento se focaliza en las personas de mayor edad). En el otro extremo se encuentra Islandia, que se posiciona como el país con menos fallecimientos vinculados a este fenómeno entre 2000 y 2020. También advierten que estos datos “podrían duplicarse en 34 años en Europa”. Los investigadores calcularon un índice de vulnerabilidad al calor combinando tres factores: “la proporción de la población que tiene más de 65 años, que vive en áreas urbanas y tiene una enfermedad crónica (cardiovascular, respiratoria, diabetes y renal)”.

¿Qué dice el artículo publicado en The Lancet?

¿Cuáles son los factores que explican estos datos en España?

“El envejecimiento de la población y las altas temperaturas provocadas por el cambio climático son los ingredientes fundamentales”, comenta a VerificaRTVE el director de Acciones de Salud de la OMS. Daniel López Acuña explica que en la actualidad “España es uno de los países de Europa con mayor esperanza de vida”. Según el INE, en 2021 la esperanza de vida al nacer en España se situó en 83,06 años. Teniendo en cuenta que las olas de calor afectan sobre todo a las personas mayores, el doctor en Salud Pública expone que esto “incrementará el riesgo de descompensación metabólica y de muerte”.

El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Óscar Zurriaga, también coincide en este punto, quién asegura que “la mortalidad por golpe de calor no es la causa fundamental, sino el agrupamiento de otras patologías que se tienen previamente (sobre todo cardiovasculares y respiratorias)”. Zurriaga explica que “a medida que la población va envejeciendo existe un mayor riesgo de comorbilidad” y esto explicaría que se produzca un incremento de la mortalidad en los momentos en los cuales “el calor supera los valores que venían siendo habituales”. Sobre esta idea, el experto en Epidemología matiza las conclusiones del artículo de The Lancet cuando afirma que “las muertes debidas a golpes de calor no son ni muchísimo menos las mayoritarias” y resalta que “hay publicaciones con datos españoles que demuestran que cada vez está siendo mayor la adaptación al calor”.

Según el sistema MOMO del Instituto de Salud Carlos III, en lo que va de año se han registrado en España 5.827 defunciones atribuibles al exceso o defecto de temperatura. Solo entre finales de abril y principios de septiembre se produjeron algo más de 4.700 muertes por esta causa. Una cifra que duplica el registro de muertes atribuibles al calor más alto para estas fechas, registrado en 2017. En relación a las muertes atribuibles al calor durante el verano de 2022, López aclara que “no tendremos una noción clara de cómo impactó la ola de calor en términos de mortalidad hasta que se procesen los certificados de defunción por causa y esto ocurrirá en el año 2023”.