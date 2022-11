Las redes sociales y los medios de comunicación son los ámbitos donde se han detectado más casos de discriminación de la comunidad gitana en 2021, aunque son la educación, la salud y la vivienda los ámbitos en los que se ha producido un mayor incremento, según recoge el Informe Anual Discriminación y Comunidad Gitana, elaborado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG).

El Informe, que ha sido presentado este lunes en Sevilla, recoge un total de 554 casos, analizados y documentados, de discriminación hacia personas gitanas durante el pasado año, 190 más que el año anterior, un aumento que se debe, en parte, al seguimiento del código de conducta sobre discurso de odio telemático firmado entre las compañías de internet y la Unión Europea, que incorpora 180 casos.

Concretamente, 189 casos de discriminación se han producido en las redes sociales, seguido de 87 casos en medios de comunicación; 79 en el acceso a bienes y servicios; 51 casos en materia de educación; 40 el acceso a la vivienda y otros tantos al empleo; 26 en el ámbito de los servicios policiales al igual en el de "otros casos"; mientras que en el 16 casos se refieren a la materia de salud.

El informe concluye que ha habido un aumento "significativo" de los casos con víctimas identificadas en varios ámbitos y han descendido los casos de medios de comunicación y se aprecia una mayor concienciación de las víctimas a la hora de denunciar los casos, y un mayor interés en la defensa de sus derechos humanos.

No obstante, a pesar de exponer los casos y buscar apoyo, en ocasiones las personas que han sufrido estos incidentes no quieren realizar ninguna acción de queja o denuncia, por lo que sigue habiendo cierta desconfianza en las autoridades y las instituciones del Estado a la hora de llevar a cabo acciones de denuncia o de iniciar procedimientos judiciales.

Casi el doble de casos en el ámbito educativo

En el ámbito educativo hay una subida significativa de casos (de los 27 de 2020 a los 51 de 2021), un aumento que se puede deber a un mayor conocimiento por parte de las familias gitanas sobre los mecanismos de denuncia, o bien a un aumento real de la hostilidad y las situaciones de acoso contra el alumnado gitano en algunos centros escolares.

La FSG pone un ejemplo práctico. Un profesor de un colegio de Málaga hizo comentarios despectivos sobre los niños y niñas gitanas a una alumna gitana, como por ejemplo: "tú qué haces aquí, tú tendrías que estar en tu casa, vosotros no estudiáis, te apuesto 50 euros a que no apruebas este examen...". La alumna trasladó la denuncia a la FSG, que informó de todo ello a la dirección del centro, que restó importancia a los comentarios, diciendo a la alumna: “No le hagas caso, es un profesor bueno, a veces tiene mal pronto, pero no es mala persona”. La alumna se sintió discriminada, dejó los estudios en ese centro y se matriculó en otro centro.

En cuanto al ámbito de la salud, el informe recoge 16 casos en el año 2021 (el doble que el año anterior), lo que supone que "lamentablemente se siguen produciendo situaciones discriminatorias en los centros sanitarios y en los hospitales", señala la Fundación de Secretariado Gitano.

Los casos más frecuentes de discriminación en el entorno sanitario que se han detectado según el informe, son un trato hostil hacia los pacientes gitanos por parte del personal médico, de enfermería, celadores, o comentarios negativos sobre el pueblo gitano. Algunos casos "especialmente llamativos" se refieren al registro en los informes médicos de la pertenencia étnica del paciente, algo que está prohibido por la legislación española.