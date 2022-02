Â¿Por quÃ© se criminaliza a los gitanos?

“Gitano: (adjetivo) trapacero: Que con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto”. Así es como define el diccionario una de las acepciones de la palabra gitano. Y es que durante siglos los gitanos han sido vistos como delincuentes por su mera existencia y por la pertenencia a una etnia condenada a los márgenes de la sociedad.

Persecuciones, leyes antigitanas e incluso intentos de exterminio en la historia de España, tienen hoy como consecuencia el racismo contra los gitanos, que luchan por una vida digna y el respeto de sus tradiciones. ¿Qué prejuicios sufren? ¿Cómo afrontan el panorama laboral los más jóvenes? ¿Qué responsabilidad tienen los medios a la hora de representar su cultura? ¿Pueden convivir tradición y feminismo?

Los invitados que nos acompañan hoy son Patricia Galván, actriz y cómica; Sandra Santiago, estudiante de Educación Social; Alberto Infante, artista; Pedro Ladroga, cantante; y Nyno Vargas, cantante. ¡Vamos al lío!

"No me quisieron alquilar un piso por ser gitano y lo acabé comprando"

Desde pequeña, Sandra reconoce que ha sufrido racismo: “Desde que naces gitana eso te marca para toda la vida, en el cole con los amigos, en el instituto y cuanto más te quieres integrar más sufres el racismo, es así”. De hecho, hasta sus propios compañeros del colegio tuvieron prejuicios con ella: “Jugando en el patio con mis amigas, un día me dicen que ya no quieren jugar más conmigo porque soy gitana, y yo seguía siendo la misma de ayer, de antes de ayer y de todo el curso”

Nyno Vargas nos cuenta que, mientras buscaba un piso para alquilar, le rechazaron por ser gitano a pesar de cumplir con todos los requisitos de la inmobiliaria: “A día de hoy me compré tres pisos ahí, en cuanto gané dinero lo primero que hice fue comprarme la casa que no me quisieron alquilar en su día”.