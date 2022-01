Focus Group mascotas: Â¿adoptar o comprar?

Este mes hemos dado un gran paso en la defensa de los derechos de los animales. A partir de ahora, en España las mascotas se considerarán miembros de la familia, eso sí, no pagarán hipoteca. Qué jeta. En este Focus hablaremos de la relación que tenemos con los animales de compañía.

45.11 min Focus Group mascotas: ¿adoptar o comprar?

Hoy nos acompañan Cristina Gómez, Marta Cabanillas, Cristina Soriano, Edu Galindo, Mei Rico y nuestra querida Hurona Rolera. ¡Vamos al tema! Guau. Menudos invitados.

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Marta está de acuerdo en eso, pero tiene el corazón dividido ya que también tiene una cerda. Pero ¿qué piensan de ella cuando la saca a pasear por el Retiro? Pues de todo, como te puedes imaginar: “La mayoría de veces guay, te paran, te piden fotos, pero a veces tienes que aguantar ciertos comentarios de que si la estoy preparando para navidad, sobre todo en TikTok hay comentarios que tienen tela”, se queja.

Para muchos tener perro es mucho más que tener un animal de compañía: “Para mí tener un compañero canino a mi lado, mentalmente me alivia un montón, me ayuda a tener unas rutinas, me ayuda con la copañía, con mi problema de socibilizar, me ayuda muchísimo, esta nueva ley me ha dado alas”, dice Hurona emocionada.

“He visto vídeos de muchos animales que en el momento del vídeo por la sociedad es gracioso lo que está haciendo o sale en el vídeo, pero no lo están pasando bien, hay muchos vídeos virales que, en realidad, están mal”, denuncia Cris desde plató.