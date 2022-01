Â¿CuÃ¡l es el lugar del hombre hetero?

Empezamos el año por todo lo alto. Hoy hablamos sobre machos. Sabemos que ser un hombre nunca ha sido tan complicado, pero ¿es el hombre una víctima de sí mismo? ¿Entienden que se les pida esa deconstrucción? ¿Por qué no hay una lectura de género con los problemas que más afectan a los hombres?

Hoy nos acompañan, ¡cómo no!, varios hombres: Kapo 013, freestyler y presentador; Julio Llorente, periodista y editor; Ernesto Castro, filósofo y escritor; Pedro Herrero, faminazi; y Lalo Tenorio, cómico. Por último se incorporan Manu García y Sergio Mateos.

Ser hombre hetero

Aunque Ernesto no tiene miedo y se siente seguro de sí mismo, Kapo y Julio están “acojonados” por el tema a tratar. Venga, hombre, que no es para tanto —nunca mejor dicho. “Yo soy una persona que trabaja en comunicación, que no cuido mi imagen, que tengo sobrepeso y que siendo una mujer creo que no tendría las mismas oportunidades”, comienza el freestyler.

“La heterosexualidad forma parte de mi vida, pero no es algo en lo que piense normalmente, en mi día a día no me afecta en nada”, cree Lalo. Por otro lado, Kapo sí cree que la heterosexualidad define a alguien: “No te define en todos tus campos, pero claro que te define”. En este sentido, el presentador es consciente de la masculinidad tóxica: “Cuando estoy en un grupo de colegas, súper borrachos, hay actitudes mucho más primitivas que en mi día a día que intento eliminar o construir de otra forma que ahí las veo, tengo conflicto”.