Si alguien nos dijese hace dos años que hoy no íbamos a poder salir a la calle sin una mascarilla porque hay un virus súper contagioso y que en algunas ciudades hay toque de queda pensaríamos que está loco. Pero la realidad supera siempre a la ficción. Después de esta una superproducción distópica, ahora se habla todo el rato del Gran Apagón.

Hoy nos acompañan Lucía Ortega, periodista; Hasel Paris, politólogo; Pau García-Milá, comunicador; Francisco Martorell, doctor en Filosofía; y Alicia Valero, profesora de ingeniería mecánica. ¡Vamos al lío!

¿Qué será de nosotros?

Hace un tiempo, las distopías solo eran el género literario y cinematográfico de moda. Ahora, cada día nos cuesta diferenciar la realidad de la ficción. ¿A quién le interesa que los discursos catastrofistas calen en la opinión pública? ¿Estamos ante el fin del mundo?

“La gente está con eso del gran apagón, se compran baterías, se compran linternas, hay una profecía del Padre Pío de Pietrelcina que dice que habrá tres días de oscuridad pero que solo iluminarán las velas consagradas, entonces menos baterías y más comprarse velas benditas porque si no…”, comienza Hasel. Nos dejas mucho más tranquilos (pista: no).

Sin embargo, nuestros invitados de hoy parecen estar muy bien preparados para enfrentarse al apocalipsis. “Yo tengo lo grande y no lo pequeño, cuando construímos nuestra casa hicimos un depósito de agua y placas solares porque el mundo se va a la mierda, el hornillo no lo tengo”, explica Pau. Sin camping gas, a tu casa no vamos.