Mujeres iraníes: "Ya no son protestas, esto es una revolución"

Las protestas en Irán no se han detenido desde la muerte de Masha Amini el 16 de septiembre. La joven, de 22 años, fue una de las decenas de mujeres que la Policía de la Moral detuvo ese día por llevar el velo puesto de manera que dejaba ver parte de su cabello. Amini falleció estando detenida y, pese a las disculpas oficiales que atribuyeron la muerte a dolencias previas, su caso ha incendiado la indignación de buena parte de la sociedad iraní. Desde entonces, más de 280 personas podrían haber muerto en la represión de las protestas, según organizaciones de derechos humanos.

En las últimas jornadas, han comenzado los juicios contra los detenidos en las protestas y se ha incrementado esa represión. Aún así, en las universidades, por ejemplo, estudiantes realizan sentadas en las que se unen chicas y chicos para manifestar su exigencia de cambio. También los iraníes que viven en el extranjero, exiliados o no, están protagonizando una campaña de apoyo a las protestas. Bajo el lema 'Mujer, Vida, Libertad' sus reclamaciones van más allá de la lucha contra la obligatoriedad del velo y se generalizan exigiendo mayores cuotas de libertad y democracia.

Cuarenta años de protestas La reacción de la sociedad iraní no es nueva. Cada cierto tiempo se desencadena una oleada de protestas en oposición al régimen de los ayatolás o sus consecuencias. Sahim Hoseini vive en España desde hace nueve años. Es madre de un niño, trabaja en marketing y ha rehecho su vida tras una juventud marcada por las prohibiciones. Ella participó en las protestas de 2009, cuando los partidarios del candidato presidencial reformista Husein Musavi se levantaron en la llamada 'Revolución Verde', convencidos de que había habido fraude electoral. Sahim Hoseini recuerda la brutalidad represora de entonces, de la que también fue víctima: "Estábamos en un parque y entraron como una tromba, golpeando a todo el mundo, tanto a los que estaban allí para manifestarse como a los que no. Un agente llegó a mi con una moto y me atropelló el pie. Paró la rueda sobre mi pie y aceleraba. Yo estaba atrapada, le suplicaba que me dejase, pero no me hizo caso y siguió allí parado acelerando la moto sobre mi pie. Mi hermana se echó encima de él para distraerlo y así pudo sacarme de allí". Con el pie destrozado, la llevaron a urgencias, donde no quisieron atenderla por no llevar adecuadamente puesto el velo islámico. “Un policía me atropelló el pie con su moto, paró la rueda y aceleraba“ Más allá de las protestas, el ambiente de represión se extiende a la vida cotidiana. "Hacen que los niños sean espías en su propia familia. Tenemos que tener cuidado con los vecinos de lo que decimos. Por miedo de que se les considere cómplices, ellos pueden informar si hay alguien que habla mal del régimen", denuncia la abogada y activista independiente en el exilio Nilufar Saberi, que reconoce que las redes sociales y la colaboración del exilio iraní es lo que ha hecho estos años que se conozca la situación real en el extranjero. 01.37 min Las protestas en Irán se libran en la calle y en las redes

La obligación del velo y mucho más "Es cerrado, no puedes elegir como vives, no puedes hablar, no tenemos libertad de expresión. Si mi amiga está en prisión no puedo hacer nada. Si no hay derechos humanos, ¿qué puedes hacer por la gente que está en cárcel, por abogados, por deportistas, por mujeres jóvenes que están en prisión?", se lamenta Sahim Hoseini. Las redes están siendo su escape. Desde hace unos años, muchas mujeres subían sus vídeos con la cabeza descubierta a internet a través de la campaña 'White Wednesdays', gestionada por iraníes exiliadas en el extranjero. “La discriminación contra la mujer está legislada en Irán“ En Irán las mujeres están obligadas a un código de vestimenta que obliga al velo desde los seis años y prohibe las ropas ajustadas o enseñar las rodillas. Todas las mujeres, incluidas las extranjeras de paso por el país. Los procesos de divorcio necesitan la aprobación del marido, por lo que ellas se suelen ver abocadas a ceder al máximo, hasta la custodia de sus hijos o bienes y propiedades por liberarse. "La discriminación contra la mujer está legislada", dice tajante Nilufar Saberi, que señala el elevado número de suicidios entre mujeres ante la incapacidad de salir de situaciones de maltrato. Maribel Tellado, de Amnistía Internacional es clara: "La obligación de llevar velo es solo la más visible de un total sistema represivo de tutela masculino en el que las mujeres tienen menos derechos en relación al matrimonio, la custodia de los hijos, el derecho al trabajo y un sin fin de aspectos de su vida". Entre los aspectos más graves, Tellado cita el matrimonio infantil: "Tiene unas cifras espeluznantes. Está permitido que las niñas se casen con 13 años, pero si tienen permiso judicial puede ser incluso antes". "Es como vender a las hijas", asegura Hoseini.