El carril Bus VAO comença a funcionar entre la bona acollida i el rebuig dels conductors

L'àrea de Mobilitat del Consell de Mallorca ha posat en marxa un carril exclusiu per a vehicles autoritzats a l'entrada a Palma de l'autopista de Llucmajor, a l'alçada de l'aeroport. Està reservat per a vehicles de transport públic, emergències, cotxes eco o de persones amb mobilitat reduïda i motos. També per a vehicles compartits. Aquest carril pretén reordenar el trànsit en un dels punts negres de la xarxa viària de Ciutat, on es produeixen habitualment embossos en hora punta.

La mesura ha entrat en funcionament entre les crítiques d'alguns usuaris que es queixen tot dient que només es generen més retencions i retards en les arribades a Ciutat i l'aplaudiment d'altres que han vist millora en la fluïdesa del trànsit.





Un tram saturat sobretot en hora punta



Segons les dades que disposa la DGT, en aquest tram en el qual s'ha fet la intervenció hi circulen una mitjana de fins a 70 mil vehicles en hora punta, tres de cada quatre amb un únic ocupant. El càlcul que ha fet el departament de Mobilitat del Consell de Mallorca indica que d'aquest setanta mil, més de 13 mil podran fer servir aquest carril Bus VAO. El conseller Insular de Mobilitat, Iván Sevillano, confia que de mica en mica els conductors es vagin adaptant a aquesta novetat que ja funciona a altres capitals espanyoles amb bons resultats i recorda, això no obstant, que l'èxit dependrà de la col·laboració de tots.