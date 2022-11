Els ports de les Balears s'hauran d'adaptar al canvi climàtic. La pujada del nivell de la mar podria deixar inoperatives algunes infraestructures portuàries. És una de les conclusions d’un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya assegura que abans de final de segle s'hauran de fer obres. L’onatge serà més intens, perquè l’àrea serà més profunda, i afectarà l’estabilitat d’alguns dics.

El port esportiu del Portitxol, el més exposat



La previsió és que el nivell de la mar augmenti, segons l’escenari, entre 18 i 20 cm al 2050 i entre 50 i 85 centímetres a final de segle. Per això, per evitar que quedin inundats, els molls hauran de recréixer i instal·lar pantalans flotants que substitueixin els fixos.El més exposat als efectes del canvi climàtic és el port esportiu del Portitxol que queda més obert. Per això, s’haurà de modificar completament el dic d’abric. N'hi ha d'altres com el de Palma, Alcúdia o Maó que tenen una millor protecció natural.

“L'objectiu és que els ports puguin continuar amb les seves funcions“



Antoni Ginard, cap de planificació i infraestructures de l’Autoritat Portuària de les Balears, diu que encara no s’ha quantificat el cost de les actuacions que s’han de dur a terme per adaptar els ports a canvi climàtic i que són a llarg termini. Ginard explica que l’objectiu de l’estudi és que els ports puguin continuar amb la seva funció d’abastament de mercaderies i transport de viatgers.