As Bestas ha sido la película más galardonada en el Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF). El último trabajo del director madrileño, Rodrigo Sorogyen, que cuenta con la participación de RTVE, ponía el broche de oro durante la gala de entrega del palmarés al recibir el gran premio del certamen, el de mejor director y el de mejor actor. Este último recaía en las manos del francés Denis Ménochet.

El filme español se hacía con el premio más importante y con una compensación económica de un total de 3,6 millones de yenes, lo que equivaldría a 24.700 euros. La película de Sorogoyen competía ante otras catorce producciones internacionales, incluyendo otras dos iberoamericanas.

La película cuenta la historia de una pareja francesa, interpretada por Denis Ménochet (Custodia compartida) y Marina Foïs (Enorme), que vive instalada en la Galicia interior. Allí cultivan y venden hortalizas y planean renovar casas abandonadas para el turismo rural, pero no cuentan con el apoyo de los vecinos, liderados por una familia de hermanos (Luis Zahera y Daniel Anido).

La ceremonia de clausura

El jurado del festival contaba como presidenta con la estadounidense Julie Taymor, conocida por películas como Frida (2002) o Across the universe (2007). Entre ellos también se encontraba el director portugués João Pedro Rodrigues, que calificaba la película por excelente en todos los niveles. Además, al proclamar la película ganadora en el Hall C del Tokio International Forum, Taymor bautizaba As Bestas como una película extraordinaria con una conmovedora historia de amor sobre la división de clases y xenofobia.

01.25 min Teaser (tráiler) As Bestas, de Sorogoyen

Los miembros del reparto no estuvieron presentes en la entrega de premios. El actor gallego, Luis Zahera fue en representación del elenco, sin embargo, tuvo que abandonar Tokio debido a compromisos profesionales en España.

Finalmente, Alberto Calero, director del festival de cine latino, Latin Beat, recogió los reconocimientos que pertenecían a As Bestas. Ante su ausencia, Sorogoyen se pronunció en un mensaje proyectado después de dar a conocer a los premiados: “Es increíble, un gran honor”.

Sorogoyen no fue el único director español en el TIFF. El madrileño, Carlos Vermut, participaba en el certamen con Mantícora (2022). Además, la chilena Aline Küppenheim Gualtieri fue reconocida con el premio a mejor actriz, que se presentaba con 1976 (2022).