La princesa Leonor ha pedido a los jóvenes "mantener el entusiasmo por conocer" y equiparse con "responsabilidad y capacidad de esfuerzo" para progresar en un "mundo que ha cambiado y sigue cambiando". "Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil", ha reconocido este viernes en su discurso en la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Ha reivindicado la importancia de "aprender de los que saben, de quienes hacen lo suyo de manera impecable, a menudo en silencio". "En días como hoy, escuchar, admirar y reconocer la excelencia de nuestros premiados nos hace sentir que las cosas siempre pueden cambiar para bien", ha recalcado Leonor en la que ha sido su cuarto discurso en los premios que llevan su nombre.

"Descubrir la obra de nuestros premiados me ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea", ha señalado la heredera al trono, que cumplirá en pocos días 17 años. "He leído sobre cada uno de ellos y me impresiona todo lo que han conseguido", ha añadido.

"Me importa": así ha reivindicado el trabajo de cada premiado "Me importa". Con estas dos palabras ha agradecido a cada uno de los premiados su trabajo. "Me importa que dos artistas excepcionales nos recuerden que el flamenco es un arte vivo, rico, poderoso, universal, nuestro", ha subrayado, en referencia a las ganadoras del premio de las Artes, Carmen Linares y María Pagés. Del ganador del premio de Comunicación y Humanidades, el periodista polaco Adam Michnik, ha reivindicado que "no tenga miedo a hacer un periodismo responsable y riguroso" y que "trabaje por la reconciliación entre sus conciudadanos y el europeísmo más optimista, a pesar de su dura experiencia personal". Sobre el galardonado con el premio de Ciencias Sociales, Eduardo Matos Moctezuma, ha celebrado que "haya dedicado su vida a reconstruir y documentar con gran rigor científico cómo fue la de los pobladores del México prehispánico". "Él nos descubre el pasado para comprender lo que somos", ha resaltado.