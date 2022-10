Los 25 años del Guggenheim, en el Telediario

Un museo para entrar en el nuevo milenio. Bilbao se jugó a una carta su transformación y ganó. El Museo Guggenheim es el auténtico símbolo de la ciudad, su emblema más reconocible y un reclamo turístico para una ciudad que venía de desmantelar su industria metalurgica y naviera en la orilla del Nervión.

Han pasado 25 años y decenas de exposiciones de arte contemporáneo. El Guggenheim celebra el aniversario resaltando su colección propia y celebrando sus buenos datos de visitas. Hasta su 'padre', el arquitecto Frank Gehry pasea por Bilbao para celebrar el cumpleaños.

El museo era solo la guinda de un plan de expansión para la ciudad y se encontró con una fuerte oposición popular. Guggenheim buscaba expanderse en Europa y no encontraba dónde. “Llegó un momento que, o se casaban con nosotros que éramos la más fea o se volvían solteros a América”, dice Aresao.

Gehry: "Me enamoré de la personalidad de los vascos"

Dos décadas y media después, Gehry pasea alegre por Bilbao otra vez. Ha venido a soplar las velas de una de sus obras más célebres, que supuso además el reto de entender una cultura desconocida para él, según explica en una entrevista en TVE.

01.31 min Frank Gehry: "Me enamoré de la personalidad de los vascos"

"Me enamoré de la personalidad de los vascos. Puedes cerrar un trato con un apretón de manos. No hay por qué firmarlo todo. Se guían por la confianza, la honestidad y la claridad, y eso me gustó", explica.

Hace 25 años tuvo que justificar la magnificencia de su obra, una inmensa mole de curvas extravagantes, diseñada con un software altamente sofisticado y recubierto de placas de titanio. "Milagrosamente, los rusos tuvieron un exceso de titanio, los precios reventaron en el mercado durante esos tres meses y el precio del titanio fue más barato que el del acero. Así que...¡bingo! Lo teníamos. Fue un milagro".