Un cómic gigante descubre a los chavales la prehistoria de España

Pedro Cifuentes es un profesor de secundaria que ha logrado lo que parecía imposible: Que los chavales se interesen por la Historia y la ecología. Saltó a la fama por dar clases con un sable láser y, sobre todo, por crear dos colecciones dirigidas a los estudiantes: Historia del Arte en Cómic (Desperta Ferro) y ¡Planeta a la fuga! (PlanB); a las que ahora se suma Historia de España en cómic 1. Prehistoria en la península Ibérica (Desperta Ferro), el primer tomo de un ambicioso proyecto para enseñar la historia de España a los chavales de una forma amena y que los haga reflexionar.

Pedro Cifuentes nos comenta lo que nos espera en este primer volumen: “En este tebeo vamos a descubrir la riqueza de la Prehistoria en la Península Ibérica, ni más ni menos. Y lo hacemos por medio de las viñetas, todo un reto. En la Península Ibérica siempre ha vivido gente. En ella se concentran algunos de los yacimientos más antiguos de toda Europa, pero por desgracia el conocimiento de los mismos no se traduce en el estudio de la Prehistoria desde la ESO, ya que los profes de sociales andamos con el agua al cuello debido a la longitud de los temarios y muchas veces nos cuesta detenernos en ejemplos prácticos, cercanos, visitables por el alumnado y sus familias. Esta clase de ejemplos son los que constituyen buena parte de la enorme riqueza patrimonial de nuestro país”.

En este cómic los chavales podrán visitar lugares como Atapuerca, Altamira, el Argar o los Millares, y descubrir las piezas arqueológicas más famosas. Pero también descubrirán como se hace el trabajo científico y la respuesta a preguntas como: ¿Qué es lo que nos hace humanos? Aparte de que encontrarán Neandertales, mamuts, osos de las cavernas, sapiens sapiens, pinturas rupestres y megalitos. Una mezcla perfecta de diversión y aprendizaje.

En cuanto a los lugares que visitaremos en ese cómic, Pedro nos avanza: “Existen infinidad de localizaciones repartidos por sus páginas, tantos que resultaría imposible resumirlos, pues he contado con un excelente equipo asesor que ha documentado muy bien el resultado final. Por mi parte, y barriendo para casa , he disfrutado mucho dibujando parajes como el Barranc de la Valltorta , en Castellón, y sus preciosas pinturas rupestres de arte levantino”.

“Ahí fue donde entró mi editor –continúa-, que me propuso la idea de compaginar HDAC con esta Historia de España , siempre contando con todo el músculo documental que Desperta Ferro puede aportar. Por ese motivo, aunque mi nombre como autor figure en la portada, no me canso de destacar que esta nueva aventura es un trabajo de equipo, con maquetadores, coloristas, historiadores… todos coordinados en las enormes 64 páginas que comprenderán cada nueva entrega”.

“ Creo que he realizado una especie de obra pionera -añade-, incluso a contracorriente en los tiempos que corren. Sin embargo, diseñar unas páginas tan descomunales me ha permitido jugar con la narrativa y reivindicar, en pleno siglo XXI, esas enormes entregas dominicales con las que los primeros genios del cómic ponían a prueba los límites de la narrativa. Hay mucho en Prehistoria en la península Ibérica de Frank King, por ejemplo”.

Un equipo de expertos colaboradores

Aunque sea profesor, Pedro se ha rodeado de un equipo de expertos para este proyecto. “Hoy en día el término “Polímata” se nos queda grande, tan grande como el objetivo de esta nueva colección, así que era necesario rodearse de un equipo que me asesorara en la elaboración del cómic para dotarlo de la mayor rigurosidad científica posible y reflejar también procesos que se me escapan como autor. Sin este equipo no hubiera hablado de las Montillas Manchegas, por ejemplo, o de los petroglifos gallegos propios del Bronce Atlántico, cuya existencia apenas conocía y gracias a Vero, Jorge y Alberto he podido incluir en el cómic”.

En cuanto a Por qué recomendaría a otros profesores que usaran el cómic en sus clases, Pedro asegura: “Respeto a esta pregunta, mi respuesta podría ser tan larga que daría para cuatro o cinco entrevistas más, así que voy a darte un dato positivo: como docente pertenezco a una generación que debía luchar por demostrar el potencial didáctico de las viñetas, pero hoy en día está totalmente establecido: multitud de cursos de formación, másters, cátedras, congresos, simposiums y publicaciones corroboran este hecho”.

“Hoy en día –añade-, el cómic convive dentro de las aulas con multitud de nuevas propuestas que buscan estimular la creatividad del alumnado. Para mi resulta muy agradable ver cómo compañeros y compañeras utilizan mis tebeos en sus clases con propuestas que jamás se me hubieran ocurrido y enriquecen mis aventuras. Es la parte más bonita de este trabajo”.

En cuanto a los cómics que recomienda a sus alumnos, Pedro confiesa: “No soy de “recomendar” tebeos a la chavalería si ellos no me piden consejo primero. Hemos de escuchar lo que leen, aprender de sus gustos y nunca desdeñar cualquier acercamiento a la lectura”.