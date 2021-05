Cómics para enseñar a los chavales a salvar el mundo y descubrir el Renacimiento

Los grandes artistas y obras del Renacimiento

Preguntamos a Pedro cuáles serían los cinco grandes artistas del Renacimiento: "Intentaré no caer en el añejo chiste de las Tortugas Ninja, pero bueno… Tanto Rafael, como Donatello, Miguel Ángel y Leonardo aparecen en el cómic. Yo añadiría a Brunelleschi porque me falta un arquitecto y su influencia posterior fue muy potente".

Como en toda la serie, el profesor y sus alumnos viajan por las grandes ciudades, descubriendo las obras más importantes de este periodo artístico. "La clase comienza en Florencia y acaba en Cuzco -asegura Pedro-, charlando con artistas que aparecerán en los siguientes volúmenes entre los que aparece Jack Kirby. Es mi forma de reivindicar el cómic como un arte".

"Respecto al viaje, al recorrido -añade-, he intentado que las tablas con las que me voy armando se reflejasen en las páginas, de forma que el resultado sea lo más espectacular posible para el lector, intentando transmitir pasión, sentido de la maravilla. Es también un cómic de museos: La Galeria Ufizzi, el Bargello, los Museos Vaticanos, el Prado, el Louvre… En fin, nos movemos por todo el mundo. Y finalmente, está el tema de la Capilla Sixtina, que llevaba programado desde los inicios del proyecto, pero me creaba congoja porque no me veía capacitado para formalizar la idea que tenía en mente. Por suerte, desde Desperta Ferro me apoyaron sin fisurar y, como resultado, he podido colocar al profe y sus alumnos acompañando a Miguel Ángel desde el techo de la bóveda, analizando todas las escenas que aparecen en la pintura por medio de un cuadríptico desplegable".