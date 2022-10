Según ha explicado Zelenski, en este momento hay varias necesidades financieras clave: 38.000 millones para compensar el déficit del presupuesto del año que viene; 17.000 millones para reconstruir la infraestructura crítica y 2.000 millones para reconstruir la infraestructura de energía eléctrica destruida y expandir las exportaciones a Europa.

Según señaló Georgieva en su intervención, Ucrania necesitará financiación externa mientras la guerra continúe, que podría rondar entre los 3.000 y 4.000 millones de dólares por mes durante 2023.

“At President @ZelenskyyUA’s request, ���� and the IMF will establish a Ukraine Economic Forum to facilitate coordination on macroeconomic issues and financing efforts. https://t.co/D4bFlzl8Sy pic.twitter.com/0V9rOeJYBB“