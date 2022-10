Dijous comença la vacunació contra la grip i la COVID-19 a les Balears

La Conselleria de Salut i Consum comença aquest dijous la campanya de vacunació combinada contra la grip i les noves variants de la COVID-19, la qual comença amb les persones de 60 anys o més (en el cas d’Eivissa, Formentera i Menorca, mentre que a Mallorca seran els de 80 anys o més) i les d’entre 12 i 59 anys que tenguin alguna condició de risc, així com les dones embarassades. També es podran vacunar els sanitaris i treballadors sociosanitaris que fan feina a atenció primària, hospitalària o residències de gent gran o d’atenció a la discapacitat.

Ja poden demanar cita

Aquests col·lectius ja poden demanar cita, preferentment a través de la web citavacunacovid.ibsalut.es, on també trobaran tota la informació sobre la campanya. En el cas de les persones que, tot i que siguin dels grups als quals s’adreça la campanya, no constin en la base de dades d’aquest servei poden consultar la seva situació a través del telèfon d’Infovacuna (971 211 999), que també servirà per citar les persones que no tenen la possibilitat d’autocitar-se digitalment.

“El benefici individual i comunitari que suposa la vacunació contra aquestes dues malalties“

Així ho han explicat avui la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Antònia Font, i la directora assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears, Eugènia Carandell, en una roda de premsa durant la qual han ressaltat "el benefici individual i comunitari que suposa la vacunació contra aquestes dues malalties".

L’objectiu principal és assolir un nivell elevat de cobertura en tots els col·lectius de risc ja que, especialment en la gent gran o amb malalties cròniques, tant la grip com la COVID-19 poden descompensar les seves patologies, causar-los un ingrés hospitalari o fins i tot poden derivar en complicacions molt greus i ocasionar la mort.