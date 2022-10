Comienza el nuevo juicio a Harvey Weinstein acusado de violación y agresión sexual en Los Ángeles (EE.UU.) con la selección de los miembros del jurado.

El productor de Pulp Fiction, de 70 años, ya fue condenado en Nueva York, donde cumple desde 2020 una pena de 23 años de prisión por agresión sexual y violación.

El productor se enfrenta ahora a 11 cargos por presuntas agresiones sexuales a cinco mujeres en hoteles de Beverly Hills y Los Ángeles entre 2004 y 2013. Además, la Fiscalía llamará a otras cuatro con casos desestimados para intentar demostrar un patrón propio de un depredador sexual en serie. Si es condenado, podría enfrentarse a 140 años más entre rejas.

Este juicio se ha convertido en crucial porque a Weinstein le han dado la oportunidad de apelar la condena de Nueva York y puede que el año que viene la modifiquen e incluso la anulen. Los argumentos de apertura de juicio se prevén para el próximo 24 de octubre y se estima que el proceso pueda durar meses.

Más de 80 mujeres le han acusado de delitos sexuales

Desde que comenzaron las denuncias contra Wenstein, más de 80 mujeres le han acusado de delitos sexuales y de comportamiento indebido. El ex productor siempre ha mantenido que todas consintieron.

Este nuevo juicio coincide con el quinto aniversario del movimiento #MeToo, que desencadenó una ola de denuncias en su contra. La condena a Weinstein en Nueva York marcó un gran triunfo para el movimiento #MeToo en su lucha feminista contra los abusos y agresiones sexuales.

No obstante, Weinstein, que siempre ha defendido su inocencia, apeló la condena impuesta en Nueva York, tras argumentar que el juicio en su contra no fue justo, entre otras cosas, porque se permitió testificar a varias mujeres que habían denunciado supuestos abusos a pesar de que en el proceso no se juzgaban esas acusaciones en concreto.

La defensa del productor hollywoodiense consideró que esas mujeres no deberían haber sido escuchadas y expresó que sus testimonios influyeron en el jurado, terminando en un juicio al carácter de Weinstein y no por los supuestos hechos de los que se le acusaba.