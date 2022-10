El Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia ha saludado el reconocimiento otorgado con el premio Nobel de la Paz a Ales Byalyatski, un activista bielorruso pro derechos humanos encarcelado, y a las organizaciones rusa Memorial y ucraniana Center for Civil Liberties. "Saludamos el reconocimiento de sus esfuerzos en la lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos", ha dicho el ministerio en un tuit este viernes.

“¿¿ Ales Bialiatski

¿¿ @MemorialMoscow

¿¿ Centre for Civil Liberties from Ukraine



Compliments and congratulations to this year's #NobelPeacePrize laureates.



We welcome the fact that their efforts in the struggle for freedom and respect for human rights have been recognised.“