El científic mallorquí Lluís Morey ha rebut 1,8 milions de dòlars del govern dels EEUU per investigar contra el càncer

Lluís Morey investiga un tractament que podria frenar la metàstasi en un 20% dels casos i que és menys invasiu que la radioteràpia i la quimioteràpia, que actualment són els únics que es fan servir en aquest tipus de càncer. Explica el científic mallorquí que "el càncer oral només es té una incidència del 4% i per això no hi ha moltes teràpies de curació". Ara però, el seu laboratori del Sylvester Comprehensive Cancer Center de Miami ha trobat "dues dianes terapèutique noves que podran reduïr la incidència tumoral".

“Sylvester researchers Lluis Morey, Ph.D., and Ramiro Verdun, Ph.D., have received a $1.8 million @NIH R01 grant to study the #epigenetic mechanisms that drive head and neck cancers.



Read More: https://t.co/kO3UYud3wp