Un equip d’investigadors del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears i de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA CSIC-UIB) ha descrit un nou gènere i espècie de cuc anèl·lid escamós marí, pertanyent a la família dels polinòids. Els exemplars d’aquest nou taxó, que han rebut el nom de Pollentia perezi, varen ser col·lectats originalment per Joan Pérez, espeleobussejador pollencí de la Societat Espeleològica Balear, al qual ha estat dedicada aquesta nova espècie.

A una cova de la badia d'Alcúdia La troballa va tenir lloc recentment al fons d’un llac subterrani sense connexions aparents amb la mar situat a una cova de la badia d’Alcúdia (Mallorca). L’aigua d’aquest llac presenta una forta estratificació, és a dir, que l'aigua presenta capes de distinta salinitat que no es mesclen entre si, i el cuc es troba únicament a les capes del fons, a uns 15 metres de fondària, on hi ha una salinitat totalment marina.

No tenen ulls ni pigmentació Els exemplars de Pollentia perezi assoleixen dos centímetres de llargària i el seu cos és molt aplanat. No tenen ulls ni pigmentació corporal, excepte unes poques taques minúscules disperses, i mostren parapodis (apèndixs que els cucs empren per a nedar o reptar) hipertrofiats. També tenen altres apèndixs sensorials molt desenvolupats, que són adaptacions típiques d’organismes cavernícoles o d'animals del mar profund. A més, presenten un cervell vermell que és visible a través del seu tegument translúcid i, així com altres membres de la família dels polinòids, el dors cobert d’escates.