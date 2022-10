La collita d'oliva baixa a la meitat per mor de la calor d'aquest estiu

Els primers dies d'octubre ha començat la recol·lecció, totalment mecanitzada, a la finca felanitxera de Son Mesquidassa, la plantació d'oliveres més extensa de tota Mallorca. N'hi ha un centenar d'hectàrees amb arbres de les varietats arbequina i picual, d'on es trauran enguany uns vuit-cents mil quilos d'oliva, molt enfora del milió i mig de quilos d'un any normal. Aquesta serà una campanya atípica, la forta calor que hi ha hagut a la primavera va assecar bona part de la flor, que va caure a terra. Per això, enguany, Juan Alcaide, director de l'explotació, creu que no faran més que la meitat de la producció d'altres anys. Això sí, el fruit està sa i la calor no haurà afectat la qualitat.





Oli més car a causa de la pujada del cost de producció



El que sí que afectarà la producció serà l'augment dels costos de producció: Des dels carburants a les botelles, tot s'ha encarit i això s'haurà de repercutir en el preu final. Així ho reconeix Alcaide que, per altra banda, no passa pena per la reacció del mercat: sap que el consumidor que cerca qualsevol dels productes que comercialitza Son Mesquidassa sap que paga la pena de pagar un poc més per aconseguir un oli verge extra de la millor qualitat: "El nostre oli no és un oli de fregir i si és per fer un bon pa amb oli, la gent s'estima més pagar un poc més i passar gust", afirma.

El negoci de fer oli va bé i per això a Son Mesquidassa ja projecten ampliar la plantació a una altra finca i experimenten amb noves varietats per anar oferint nous bouquets al consumidor.