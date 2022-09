Claire Denis: "Siempre pensamos que el deseo femenino es frágil y no es cierto"

Mejor directora en Berlín (por Fuego) y Gran Premio del Jurado en Cannes (por Stars at noon). 2022 es el año de Claire Denis aunque esté pasando relativamente desapercibido: seguramente porque su estatus de gran cineasta está ya por encima de los reconocimientos y porque su condición de mujer cineasta de autor es previa al pequeño boom que viven los festivales en los últimos años.

Puede que haya algo de reconocimiento honorífico para una directora poco galardonada por su trayectoria, pero Denis (París, 1946) sigue en plena forma. Fuego, que es estrena este viernes en cine, es un viaje prácticamente sensorial al deseo Sara (Juliette Binoche), una mujer felizmente emparejada con Jean (Vicent Lindon) hasta que el fantasma una antigua pasión (que encarna Grégoria Colin) reaparece en su vida y pierde el control.

Fuego es una adaptación de la una novela con carga autobiográfica de Christine Angot, de la que Denis tuvo que tomar distancia casi por pudor. “Cambiamos un poco porque en esta novela Christine habla en primera persona y no solo la conozco a ella, sino también a su compañero y a su antiguo amante”.

Fuego es una película febril, sostenida por las poderosas interpretaciones de Binoche y Lindon, pero sobre todo por el voluptuoso punto de vista de Denis como narradora, que permite acceder a la sensualidad que experimenta la protagonista.

“No podía hacer esta película sin actores fuertes, que tienen el poder de involucrarse físicamente: comunican esa sensación. ¿La clave para recrear la pasión? No la conozco. Para mí es seguirlos, acogerlos, amarlos. Insertarlos en una película que tiene algo de enamoramiento y algo de depredación" explica. "Creo que el compositor de mis películas, Stuart Staples (líder de la banda Tindersticks), tiene esa habilidad para capturarlo, aunque él sea inglés y no tenemos la misma relación apasionada con el amor, deseo, relaciones y sexo”.

La naturaleza del deseo

¿Hay alguna diferencia entre la pasión femenina y la masculina? “Mi impresión es que cualquiera experimenta deseos muy diferentes. Yo misma he experimentado deseos que me dieron fuerza y otros que me debilitaron. Seas hombre o mujer, sabes muy bien lo que quieres y cómo lo quieres. El deseo femenino a veces es muy dominante y el masculino frágil. Siempre pensamos en el deseo femenino como frágil, pero no es así”.

Claire Denis, durante la entrevista en el último Festival de San Sebastián. RTVE.es

Opina que ha sentido “condescendencia” en su carrera por ser una cineasta y celebra el cambio que experimenta la industria. Incluso muestra cierto optimismo con el futuro del propio cine. “El miedo a que las grandes plataformas absorban la materia ficcional mágica del cine es algo que ya viví. A finales de los años 70 ya se decía que el cine estaba muerto. Lo mismo se decía de la música”, recuerda. “Pero tengo la impresión de que cuando veo una película en una sala o escucho música en vivo hay una especie de estremecimiento, un temblor, que no te diría mágico, pero sí que provoca una reacción alquímica en tu cuerpo. Si ves una película en un móvil puede sentir algo, pero no estás sometido, no cambia las células de tu cuerpo. Aunque puedo estar equivocada”.